Regresa el Flick feliz: «Hemos dado un paso adelante, creo en mi equipo»

Hansi Flick compareció en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper para atender a los medios de comunicación en la previa de la jornada 15 de la Liga que disputará el Barcelona contra el Betis en La Cartuja.

«Siempre va a ser difícil. Tienen un equipo fantástico. Tenemos que hacer lo mismo que contra el Atlético. Venimos de una buena dinámica, también en los entrenos. La victoria del martes nos da confianza», comenzó señalando el entrenador culé.

Sobre Fermín y Olmo: «Puede jugar (Fermín), pero de inicio no estoy seguro. Dispondrá de minutos, eso seguro. Dani es importante, estaba a buen nivel, pero estas cosas pasan. Hay que gestionarlo».

Sobre la renovación de Eric García: «Al nivel al que está, está fantástico. Conoce muy bien este club, se merece renovar. Es muy importante en el vestuario. Podría ser capitán en el futuro, lo da todo por este club».

Más de Flick sobre Eric: «Desde comienzos de la temporada anterior vimos su potencial. Sufría lesiones y sus consecuencias, pero es un jugador profesional, se ha centrado siempre en jugar al fútbol. Cuando uno quiere ser líder también es importante. Es disciplinario y se ocupa del resto de jugadores. No importa si juega de lateral, central, si sale desde el banquillo… Lo da todo por este equipo y se merece firmar su nuevo contrato. Son buenas noticias para él, para el club y para todos».

«Hoy por hoy, estamos muy contentos de estar jugando a este nivel. Creo en mi equipo. Hemos dado un paso adelante, hemos demostrado que cuando estamos bien conectados, cuando jugamos como equipo, todo va bien. Tenemos que jugar los unos por los otros, como un equipo», señaló el entrenador azulgrana.

«Nuestra relación es muy buena. Raphinha es un jugador muy importante y lo ha demostrado porque siempre inicia la dinámica de presión. Nos aporta muchísimo y disponer con él es fantástico para mí», dijo Flick sobre el brasileño.

«Está jugando muy bien. Sabes lo que te va a dar cuando está en el terreno de juego. Es disciplinado en defensa y ataque. Al ser zurdo nos da opciones desde atrás, es lo que esperamos de él, por eso está jugando», comentó Flick sobre la posición de central en la que está jugando Gerard Martín.

«Este es un trabajo. Solo pueden jugar 11 de inicio. A veces no están contentos, pero cuando están frustrados no dan el 100%. Si tenemos un once titular, tenemos un once titular. Yo hablo con los que no van a jugar. Les digo: ‘El mejor momento de vuestras vidas es este, jugando, disfrutando con vuestros compañeros’. Son situaciones que se tienen que gestionar, pero dependen de cada jugador. Yo quiero jugadores que piensen en positivo, que lo den todo. Contra el Atlético, los que entraron desde el banquillo lo dieron todo. Eso es lo que buscamos», señaló Hansi.

«De inicio no lo sé. Ha entrenado bien y podría jugar mañana», confirmó sobre la vuelta de Frenkie De Jong.

Sobre Lamine Yamal: «Siempre hablamos de jugadores en el rol ofensivo y defensivo. Está haciendo las cosas muy bien, contra el Atlético presionando mucho. Ha mejorado muchísimo en ataque y defensa. Me ha encantado lo que he visto en el entreno de hoy. Me encanta poder verle y tenerle aquí en Barcelona a este nivel. Siempre quiere mejorar, no es uno de esos que se cae en el uno contra uno. Quiere seguir, superar al siguiente rival. A veces no es fácil, porque hay muchos jugadores a quienes les gusta el uno contra uno y tenemos que proteger a este tipo de jugador. En el 90% de los casos le hacen falta, pero Lamine sigue».