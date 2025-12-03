Flick pierde a su mayor aliado en el banquillo culé para el Betis-Barcelona

Hansi Flick perderá a su mayor aliado en el banquillo culé de cara al Betis-Barcelona que se disputará el próximo sábado en La Cartuja con motivo de la jornada 15 de la Liga. Marcus Sorg ha sido sancionado con dos partidos y no podrá sentarse una vez más junto a su amigo. José Ramón De la Fuente, entrenador de porteros del Barça, también ha sido sancionado con dos encuentros.

El pasado sábado en el Camp Nou, en el tramo final de partido del Barcelona-Alavés, el colegiado del encuentro expulsó a Marcus Sorg y a José Ramón De la Fuente. Segundo entrenador del Barça y entrenador de porteros. Dos expulsiones que dejaron muy tocado a un Hansi Flick que terminó el partido devastado en su banquillo a pesar de su victoria.

Días después, Hansi Flick reveló que su imagen devastado se debía a que había discutido con Marcus Sorg, al que él mismo definió como su «mejor amigo». Un técnico alemán que es su mayor aliado y confidente en el banquillo del Barcelona. Ya no estuvo contra el Atlético de Madrid el pasado martes y tampoco estará en Sevilla el sábado.

Sorg y De la Fuente han sido sancionados con dos partidos. El primero lo cumplieron ante el Atlético de Madrid y el segundo lo tendrán que cumplir contra el Betis el próximo sábado de La Cartuja. Una salida complicada para el Barcelona en la que Flick no tendrá a su gran aliado.

Ortiz Arias reflejó en el acta del encuentro que De la Fuente vio la tarjeta roja en el minuto 65 por «protestar airadamente desde su área técnica al árbitro asistente nº1 una de las decisiones tomadas durante el transcurso del encuentro». Marcus Sorg fue expulsado en el último del choque por «salir de su banquillo realizando gestos y protestando al árbitro una de las decisiones tomadas durante el encuentro».