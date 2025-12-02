El Barcelona recupera la sonrisa tras superar al Atlético de Madrid

El Barcelona recuperó su sonrisa y la de Hansi Flick tras vencer al Atlético de Madrid en el Camp Nou gracias a una notable remontada con los goles de Raphinha y Dani Olmo. El equipo culé es más líder y corta la gran racha de los de Simeone, que no estuvieron muy finos a pesar del gol inicial de Baena. Flick supera su gran examen ganando su primer gran partido de este curso. Ferran sentenció con el 3-1 definitivo en el descuento. La presión aumenta para el Madrid, que saldrá a San Mamés a cuatro puntos del Barça.

El Atlético de Madrid empezó ganando y terminó viendo como su gran racha de victorias se esfumaba en el Camp Nou. El Barcelona reaccionó notablemente al gol de Baena con el empate de Raphinha, el tanto de Olmo y el gol final de Ferran en el descuento. El Atleti perdonó y pierde una gran oportunidad de acercarse al liderato. Es la victoria más importante del Barça este curso y seguro Flick no estará tan devastado como el fin de semana.

Barcelona y Atlético de Madrid protagonizaban uno de los grandes duelos de la temporada. Los de Flick llegaban líderes y los de Simeone cuartos, pero con tres puntos solamente entre ambos. El liderato estaba en juego en el Camp Nou. De Jong fue baja de última hora y Pedri fue titular en el Barça. Gerard Martín repitió en el centro de la zaga y Eric pasó al medio. El Atleti salió con Molina de lateral, Cardoso en el centro y Nico en una de las bandas.

Empezó el partido el Atlético de Madrid con más balón y posesión. El Barcelona buscaba hacerle daño con pelotas largas a la contra y presionando arriba. A los seis minutos de partido sufrió una lesión Cardoso tras recibir un gol de Dani Olmo. Se tiró un par de veces al suelo, fue atendido e intentó seguir. Pero finalmente, en el minuto 13 se tuvo que marchar del campo y Simeone sacó a Koke en su lugar.

Baena adelanta al Atleti

Fue el primer contratiempo para los rojiblancos en un momento de partido en el que Barcelona comenzó a apretar al Atleti. Pero también fue un momento determinante gracias a ese paso adelante del conjunto culé. En el minuto 18 de partido, Baena adelantó a los de Simeone en el Camp Nou.

Molina mandó un balón largo a la defensa culé y dejó a Baena solo. El mediocentro rojiblanco se plantó a Joan y le batió con un regate lleno de calidad. Era el 0-1. Fue anulado en un primer momento por fuera de juego, pero el VAR salvó a De Burgos y dio el gol por válido.

El pase de Molina fue tremendo, pero el error de la defensa del Barcelona fue horrible. Gerard estaba muy abierto, Cubarsí estaba fuera de posición y Eric fue el único, jugando de mediocentro, capaz de seguir en la carrera a Baena.

Raphinha empata el partido

Pero no le duró mucho tiempo la alegría al Atlético de Madrid. Tras el gol colchonero, el Barcelona comenzó a apretar para buscar el empate. Y lo logró. Llegó en el minuto 25 gracias a un pase precioso al espacio de Pedri y un clásico recurso de Raphinha. El brasileño regateó dentro del área a Oblak y marcó a placer el 1-1.

Dos goles y el partido totalmente abierto. Con opciones para ambos. En el 28 lo intentó Molina con un disparo alto pisando área rival. Y en el 31 perdonó Baena en otro mano a mano ante Joan fuera del área. Una ocasión que fue permitida por Cubarsí con un despeje hacia atrás sin mirar a su rival.

Lewandowski perdona fallando un penalti

Lewandowski perdonó el segundo en la recta final del primer tiempo con ese tipo de ocasiones que no se pueden fallar y que pueden condicionar un partido. En el minuto 34, Barrios derribó a Olmo dentro del área y De Burgos no lo pensó dos veces. Penalti claro. El delantero polaco asumió la responsabilidad y lo tiró a las nubes. Horrible disparo y el empate seguía mandando.

Un minuto después del fallo de Lewandowski, el propio delantero polaco tuvo de nuevo el segundo, pero Oblak se lo quitó con una parada antológica abajo cerca del poste. Lamine le puso un centro perfecto a su cabeza y el remate estuvo muy cerca de ser gol.

La recta final del primer tiempo dejó otra parada de Oblak a disparo de Balde, una amarilla a Baena por un empujón sin sentido a Cubarsí y una polémica falta de Gerard Martín sobre Giuliano cerca del área siendo último hombre que fue amarilla y que el Atleti reclamó roja.

Comenzó la segunda mitad el Atlético con cambio. Entró Gallagher por Nico. Apretaba el Barcelona, con mucho más dinamismo en ataque. Pero también el Atleti llegaba con peligro con un disparo de Giuliano que se fue fuera.

Olmo vuelve a mojar

Volvió a mover el banquillo Simeone en el 62. Entraron al campo Almada y Sorloth por Baena y Simeone. Pero no le salió bien al entrenador argentino. Porque tres minutos después marcó el Barcelona. Fue en el 65. Dani Olmo cazó la pelota tras un pase sin querer de Lewandowski y remató al segundo palo. Buen latigazo y gran gol. Otro más del centrocampista catalán que ya marcó dos ante el Alavés. 2-1 en el Camp Nou.

Se marchó lesionado Dani Olmo tras el gol. Se hizo daño en el hombro. Entró en su lugar Ferran Torres. También entró Rahsford por Lewandowski. El polaco no tuvo el día. Minutos después perdonó el tercero Lamine (68) con su típica jugada entrando al área y buscando el disparo con rosca. Pero no le salió.

Pedri se fue agotado en el 74. Entró por él Casadó. También entró Dro por un Raphinha que necesitaba descanso. Acto después, Simeone arriesgó con un cambio ofensivo en busca del empate. Griezmann por un Koke que había entrado en el primer tiempo. No le quedaba otra. Tenía que arriesgar con todo arriba.

Lo que perdonó Almada en el 79 no tenía ningún sentido. Se plantó en el área sólo superando a Cubarsí, regateó a toda la defensa culé, dejó a Joan casi en el suelo y el disparo se fue desviado. Se había escorado demasiado y el Atleti perdonaba el empate a diez minutos del final. Pero el duelo estaba abierto.

Flick quitó a Lamine por Christensen para defender y el Atlético de Madrid se volcó contra el área culé. Pero la mayoría de centros iban sin peligro. Y el que iba bien, no encontraba un buen disparo. Griezmann la tuvo en el 92 con un disparo horroroso dentro del área que no vio portería. A la contra Rashford pudo sentenciar, pero Oblak salvó el tercero. Finalmente fue Ferran en el descuento el que marcó el definitivo 3-1 para sentenciar el partido y recuperar la sonrisa de Flick.