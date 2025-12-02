Baena adelantó al Atlético en el Camp Nou después de que el VAR corrigiese a De Burgos Bengoetxea

Álex Baena fue el autor del primer gol del partidazo de Liga entre Barcelona y Atlético de Madrid en el Camp Nou. El internacional español hizo el 0-1 para el equipo rojiblanco marchándose solo hasta el área tras un gran pase de Nahuel Molina y definió perfectamente ante Joan García. Pero el asistente de De Burgos Bengoetxea esperó a que definiese para señalar un fuera de juego inexistente que corrigió González Fuertes desde el VAR.

La consulta duró muy poco porque la jugada era muy evidente, y es que Baena estaba en línea con Pau Cubarsí, aprovechando un error flagrante de la defensa culé con sus dos centrales muy abiertos y súper adelantados, ubicados en la medular. El gol tuvo lugar en el 19′ y la respuesta del Barça llegó seis minutos después, con el tanto del empate de Raphinha tras regatear a Jan Oblak y recibir una asistencia genial de Pedri.

El VAR volvería a intervenir 10 minutos más tarde, cuando Pablo Barrios derribó a Dani Olmo en el área del Barcelona. Otra acción que era cristalina, pero en la que De Burgos y González Fuertes dudaron de nuevo. La pena máxima se señaló y Robert Lewandowski la perdonó mandándola a las nubes de forma incomprensible. Un fallo impropio del polaco.