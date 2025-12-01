Alineación del Barcelona contra el Atlético de Madrid: Pedri es la duda

La alineación del Barcelona para medirse este martes al Atlético de Madrid en la jornada 19 de Liga, adelantada por la disputa de la Supercopa de España en enero, está pendiente de Pedri. La titularidad o no del mediocentro canario, gran duda, condiciona todo el once de Hansi Flick. Si él juega, Eric será central. Si no juega, Eric podría pasar al medio y Gerard Martín volvería al centro de la zaga.

El Barcelona recibe al Atlético de Madrid este martes en el Camp Nou con el liderato en juego. Un partido de dos gigantes con solamente tres puntos entre ambos. El equipo culé ha recuperado la primera plaza, pero tiene dudas en el juego.

La alineación del Barcelona comienza en la portería. No hay dudas. Joan García es el portero titular de Hansi Flick. Su partidazo contra el Alavés, con grandes paradas, salvó un pinchazo que hubiese hecho mucho daño al equipo.

La defensa del Barcelona en la alineación culé tiene dudas. Con la baja confirmada de Araujo, el equipo culé no tiene muchas opciones. Koundé y Balde serán los laterales. En el centro de la zaga podrían formar Cubarsí y Gerard Martín.

La gran duda de la alineación del Barcelona es Pedri. El canario se acaba de recuperar de su lesión, tuvo minutos ante el Alavés y sería extraño verle titular a pesar de la importancia del partido contra el Atlético de Madrid. Si Pedri no juega, los titulares en el medio serían Eric García, De Jong, que vuelve al equipo, y Dani Olmo (viene de marcar un doblete al Alavés).

En el ataque del Barcelona, Raphinha no está al 100%, pero podría salir igualmente como titular. Su participación es clave para Hansi Flick. Junto a él, la alineación del Barcelona se completa con Lamine Yamal y Lewandowski en la punta.

Posible alineación del Barcelona

Esta es la posible alineación del Barcelona para enfrentarse al Atlético de Madrid en la jornada 19 de la Liga adelantada por la Supercopa: Joan García; Koundé, Gerard Martín, Cubarsí, Balde; Eric García, De Jong, Olmo; Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski.