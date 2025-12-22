Una cuchara y una fregona: el truco de los hoteles para limpiar las ventanas por fuera

Limpiar las ventanas por fuera puede parecer una tarea desalentadora, pero existen métodos sencillos y efectivos que pueden hacer que sea mucho más fácil y rápida, sin necesidad de recurrir a productos comerciales. Es completamente normal que se acumule suciedad debido a factores como el clima, la polución o la exposición constante al polvo, por lo que la limpieza debe ser regular. Uno de los secretos mejor guardados para esta tarea es utilizar productos naturales y fáciles de conseguir. Ingredientes como el vinagre, el bicarbonato de sodio y el agua son lo único que realmente necesitas para dejar tus ventanas como nuevas.

El vinagre blanco es, sin lugar a dudas, uno de los productos más versátiles y eficaces en la limpieza del hogar. En el caso de las ventanas, el vinagre es ideal para eliminar la suciedad y las manchas que se acumulan en la parte exterior de los cristales. Su capacidad para disolver la grasa y las impurezas lo convierte en una excelente opción para mantener las ventanas relucientes. El bicarbonato de sodio es otro ingrediente clásico en la limpieza del hogar. Aunque el vinagre es efectivo para muchas manchas, las manchas de grasa, por ejemplo, pueden requerir una acción más abrasiva, pero sin dañar el cristal. Aquí es donde entra en juego el bicarbonato de sodio.

El mejor truco para limpiar las ventanas por fuera

Lo primero y más importante es quitar el polvo visible que se haya acumulado en las contraventanas y persianas. Para ello, lo que debes hacer es utilizar una escoba. Las cerdas de la escoba deben ser lo suficientemente flexibles para introducirse en las rendijas de las contraventanas y alcanzar las esquinas más difíciles. Pasa la escoba de arriba a abajo, asegurándote de cubrir toda la superficie.

Una vez que hayas eliminado el polvo visible, es hora de preparar la solución de limpieza. Una de las mejores opciones es mezclar vinagre blanco con agua, ya que el vinagre es un limpiador natural que no sólo desinfecta, sino que también disuelve la suciedad y las manchas más rebeldes. Para ello, debes llenar un cubo con agua tibia y añadir 200 ml de vinagre blanco. Remueve bien la mezcla con una cuchara .

Con esta mezcla preparada, sumerge una fregona en el líquido y escúrrela bien para evitar el exceso de agua. Luego, empieza a limpiar las contraventanas y persianas, pasando la fregona por toda la superficie. El vinagre ayudará a disolver la suciedad acumulada y a limpiar las superficies sin necesidad de utilizar productos químicos agresivos.

Una vez que hayas fregado las contraventanas y persianas con la solución de vinagre, puede haber manchas más resistentes. En este caso, utiliza una esponja abrasiva ligeramente húmeda para frotar las manchas más difíciles. La esponja debe ser suave, de modo que no dañe la pintura o el acabado de las superficies, pero al mismo tiempo tenga la suficiente abrasividad para quitar las manchas más difíciles.

Si las manchas siguen sin desaparecer, prepara una pasta con bicarbonato de sodio y agua. Mezcla una pequeña cantidad de bicarbonato con agua hasta formar una pasta espesa, que luego debes aplicar directamente sobre las manchas de grasa. Deja que la pasta actúe durante unos 30 minutos para que el bicarbonato tenga tiempo de descomponer la grasa. Una vez que el bicarbonato haya actuado, frota suavemente con una esponja húmeda o un trapo para eliminar la pasta. Si es necesario, repite el proceso para las manchas más rebeldes.

El último recurso para eliminar las manchas es una solución de agua y amoniaco. El amoniaco es un potente limpiador que ayuda a disolver la suciedad y la grasa acumulada. Si decides usar amoniaco, asegúrate de hacerlo en un área bien ventilada, ya que el olor puede ser fuerte. Mezcla una pequeña cantidad de amoniaco con agua y aplica la solución sobre las manchas. Luego, frota con una esponja.

Tras haber limpiado las contraventanas y persianas con vinagre y bicarbonato, es importante darles un lavado final con agua y detergente líquido. Este paso es esencial para que las superficies queden completamente limpias. El detergente líquido, que es suave pero efectivo, ayudar a eliminar cualquier rastro de grasa o suciedad restante. Mezcla agua tibia con un poco de detergente líquido en un cubo y usa un trapo o una esponja para aplicar la mezcla sobre las contraventanas. Después de frotar suavemente, enjuaga con agua limpia para retirar cualquier residuo.

Limpiar las ventanas por fuera puede parecer una tarea complicada, pero con siguiendo esto pasos, es posible hacer que el proceso sea mucho más sencillo y efectivo. El uso de vinagre blanco y bicarbonato de sodio ayuda a mantener las contraventanas y persianas limpias y en perfecto estado sin dañar las superficies. Con un poco de paciencia y estos trucos, lograrás un resultado impecable sin tener que recurrir a productos químicos agresivos.