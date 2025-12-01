El Barcelona recupera a De Jong para recibir al Atlético de Madrid y Araujo sigue siendo baja

El Barcelona se ejercitó este lunes por la mañana en la Ciudad Deportiva Joan Gamper con Frenkie De Jong de nuevo con el grupo y con la baja de Araujo preparando el duelo adelantado de la jornada 19 de Liga en el Camp Nou contra el Atlético de Madrid. Ter Stegen también fue una de las grandes novedades del entreno junto al resto del grupo.

De Jong se ha entrenado con normalidad este lunes junto al grupo en una nueva sesión del Barcelona preparando el importante partido de Liga contra el Atlético de Madrid. El mediocentro holandés se perdió el duelo contra el Alavés por motivos familiares, pero ya está de vuelta y apunta a la titularidad.

La baja más reseñable en el Barcelona sigue siendo la de Ronald Araujo. El defensa uruguayo no volvió a entrenarse con el grupo y su ausencia ya comienza a ser extraña. Jugó el pasado martes titular contra el Chelsea, fue expulsado antes del descanso y no se le ha vuelto a ver desde ese día. No se ha vuelto a entrenador por una indisposición y ya ha pasado casi una semana. Fermín también sigue siendo baja, al igual que Gavi.

La gran novedad del entreno culé fue el regreso de Ter Stegen a la dinámica de grupo. El portero alemán se entrenó este lunes con normalidad junto al resto de sus compañeros y su recuperación completa está cada vez más cerca. El Barcelona prepara este compromiso con el liderato en juego ante el Atlético de Madrid en el Camp Nou. Hansi Flick analizará el partido este mediodía.