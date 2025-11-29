Baja de última hora en el Barcelona: De Jong se cae de la convocatoria por un tema personal

Frenkie De Jong se ha caído del once y de la convocatoria del Barcelona para su duelo en la jornada 14 de Liga en el Camp Nou contra el Deportivo Alavés por un tema personal. Una baja de última hora que ha caído por sorpresa en el mediodía de este sábado. Una baja muy sensible para el once de Hansi Flick. Pedri ha vuelto a la convocatoria, pero comenzará desde el banquillo. El que vuelve a la titularidad 15 meses después es Marc Bernal. Y junto a él estará Casadó. La otra baja confirmada es la de Araujo por un virus estomacal.

El Barcelona, por segunda jornada consecutiva, vuelve al Camp Nou para recibir al Deportivo Alavés. El equipo azulgrana quiere olvidar las penas que le causó la dura derrota contra el Chelsea en la Champions. Con las bajas de Araujo y Fermín López, que se unen a las de Gavi y Ter Stegen, afrontarán los de Flick un duelo en el que se pueden ir a la cama como líderes de la Liga. Tampoco De Jong estará este sábado contra el Alavés.

La alineación del Barcelona comienza en la portería con la titularidad de Joan García. El portero catalán ya se ha vuelto a asentar en este puesto tras recuperarse de su lesión. No estuvo bien en Londres ante el Chelsea y quiere redimirse en el Camp Nou.

Sigue la alineación del Barcelona por la defensac con sorpresas para Hansi Fick. No estará Araujo por un virus estomacal, por lo que pocas dudas hay en esta parcela. Los laterales serán para Eric y Balde. Y la pareja de centrales del Barça estará formada por Cubarsí y Gerard Martín.

La principal duda de Hansi Flick para formar su alineación titular contra el Alavés estaba en el centro del campo. Pedri ya está recuperado, pero no está listo todavía para tener minutos. Empezará desde el banquillo. De Jong también es baja de última hora. Los titulares en el medio son Marc Bernal y Casadó junto a Dani Olmo.

Y la gran novedad de la alineación del Barcelona está en el frente ofensivo. Será titular Raphinha liderando el ataque culé. En la otra banda formará Lamine Yamal desde el inicio. Y en la punta de lanza el titular será Robert Lewandowski.