Barcelona – Alavés, en directo: sigue el minuto a minuto gratis en vivo online el partido de Liga en el Camp Nou

El Barcelona y el Alavés protagonizarán un auténtico partidazo en el Camp Nou en esta jornada 14 de la Liga. Los culés quieren levantarse tras la derrota que sufrieron en Londres ante el Chelsea y son conscientes de que sumando los tres puntos podrán dormir como líderes de la clasificación, metiéndole presión así al Real Madrid, que juega este domingo ante el Girona en Montilivi. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que ocurra en este Barcelona – Alavés.

Barcelona – Alavés, en directo

Así está la clasificación de la Liga

Esta jornada 14 de la Liga arranca con el Real Madrid como líder de la clasificación con 32 puntos, mientras que el Barcelona es segundo a un sólo puntito de los de Concha Espina. Es por ello que si los de Hansi Flick consiguen ganar al club babazorro dormirían en lo más alto de la tabla de la Liga a la espera de lo que haga el conjunto merengue mañana en Montilivi. Además, deben estar atentos porque el Villarreal y el Atlético de Madrid vienen pisando fuerte por detrás de ellos. Por su parte, los babazorros están en la mitad baja de la tabla y buscarán dar la sorpresa para alejarse de los puestos de descenso.

El regreso de Pedri

Una de las grandes novedades del Barcelona es el regreso de Pedri. El centrocampista de Tegueste fue expulsado en el Clásico frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, choque que perdieron por 2-1 los culés, pero posteriormente se conoció que tenía una lesión muscular. Es por ello que el ex de Las Palmas no ha estado disponible para Hansi Flick en las últimas semanas y también se perdió la última convocatoria de la selección española. Ahora ya vuelve a la convocatoria, pero arrancará el choque desde el banquillo. El técnico alemán informó que tendrá unos minutos para que coja el ritmo competitivo, así que todos esperan poder verle en la segunda mitad.

Partidazo en el Camp Nou

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto de este apasionante Barcelona – Alavés que corresponde a la jornada 14 de la Liga. Este partidazo entre los culés y los babazorros se disputará en el Camp Nou y promete tener de todo, ya que ambos equipos se entregarán sobre el terreno de juego para intentar conseguir tres puntos importantísimos.