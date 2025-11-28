Peligro en el Barcelona-Alavés: Figueroa Vázquez estará en el VAR

Peligro en el VAR para el Barcelona-Alavés de este sábado en el Camp Nou con motivo de la disputa de la jornada 14 de la Liga con la presencia de Figueroa Vázquez. Ha estado presente en varios partidos del Real Madrid y del conjunto culé y sus polémicas decisiones han marcado el devenir de la temporada. Sobre el campo como árbitro principal estará Miguel Ángel Ortiz Arias.

Ortiz Arias será el colegiado encargado de impartir justicia este sábado en el Barcelona-Alavés. Será el segundo partido, además de manera consecutiva, que el cuadro culé dispute en el renovado Camp Nou. Este árbitro ya ha dirigido al Barça en una ocasión esta misma campaña y fue a finales de septiembre en la victoria de los de Hansi Flick por 1-3 en Oviedo sin ninguna polémica reseñable.

Pero la polémica para este Barcelona-Alavés está en la designación del árbitro de VAR que ha decidido en este caso el Comité Técnico de Árbitros. No es otro que Figueroa Vázquez. Sus decisiones en esta campaña desde el VAR están siendo más que polémicas perjudicando en más de una ocasión gravemente al Real Madrid y beneficiando al Barcelona. Sorprende y mucho esta nueva designación.

Figueroa Vázquez, árbitro de VAR desde el curso pasado, se ha convertido en un colegiado muy polémico con sus decisiones desde la sala de videoarbitraje en esta temporada. Muy sonada fue su actuación en el Rayo Vallecano-Real Madrid justo antes del parón. Los blancos reclamaron tres claros agarrones dentro del área durante el encuentro, dos sobre Mbappé y uno sobre Bellingham, pero Figueroa Vázquez no intervino.

También estuvo presente Figueroa Vázquez en el VAR del Real Sociedad-Real Madrid. En ese partido fue expulsado por una polémica expulsión Dean Huijsen. Y tampoco entró a revisarla el VAR. Ahora estará en la sala de videoarbitraje en un encuentro del Barcelona, al igual que ya estuvo en el Barça-Girona, Levante-Barça y Mallorca-Barça.

Fue también muy polémico ese Mallorca-Barcelona de la primera jornada de Liga con Figueroa Vázquez en el VAR. Muriqi fue expulsado justamente por una entrada revisada por el VAR. Pero fue el mismo VAR el que no entró a revisar una acción durísima de Raphinha sobre el jugador bermellón. Ese día, Figueroa benefició al equipo culé con sus actuaciones.