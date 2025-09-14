El CTA indulta a Figueroa Vázquez, árbitro de VAR del Real Sociedad-Real Madrid, para el Celta-Girona

El CTA indulta al árbitro de VAR del Real Sociedad-Real Madrid. Figueroa Vázquez, como así estaba designado, será el máximo responsable del videoarbitraje del Celta de Vigo-Girona (14:00) menos de 24 horas después de ser culpable junto a Gil Manzano de la injusta expulsión a Dean Huijsen en Anoeta. El árbitro de campo es Cordero Vega y contará con la ayuda del andaluz, que ni se pronunció en la acción más polémica de esta jornada 4 de Liga en San Sebastián.

Figueroa Vázquez tuvo la misma o más culpa que Gil Manzano de la tarjeta roja a Huijsen. El ex árbitro de campo de Primera División, ahora anclado a la sala del VAR, no se atrevió a rebatir la dura decisión del extremeño, que era dejar al Real Madrid con un jugador menos para la siguiente hora de encuentro ante la Real Sociedad.

No hay nevera, de momento, para Figueroa Vázquez, aunque no es de extrañar que en las próximas dos fechas no esté en el VAR de ningún encuentro. Hay que recordar que en la tercera fecha uno de sus compañeros, González Fuertes, fue barrido como asistente en Las Rozas del Real Madrid-Mallorca después de comerse el fuera de juego de Giuliano Simeone en el gol del Atlético en Vitoria frente al Deportivo Alavés. El andaluz, sin castigo.

Maratón de VAR de Figueroa Vázquez

Figueroa ocupará ese rol de asistente de VAR en el Osasuna-Rayo Vallecano también este domingo a las 18:30. Es decir, otro partido como máximo encargado apenas 24 horas después del escándalo de Anoeta y un choque más como ayudante. En cambio, el CTA continúa dejando fuera a González Fuertes después de lo sucedido en Mendizorroza.