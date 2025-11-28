El Barcelona buscará dormir líder y para ello tienen que ganar al Alavés en la decimocuarta jornada de la Liga. Lamine Yamal y compañía esperan poder lograr ese triunfo para poder meter presión al Real Madrid y, de paso, levantarse del duro mazazo que sufrieron en Stamford Bridge hace unos días en la Champions League. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en este apasionante encuentro que se juega en el Camp Nou.

Cuándo se juega el partido de la Liga Barcelona – Alavés

El Barcelona recibe en el Camp Nou al Deportivo Alavés en el partido que corresponde a la jornada 14 de la Liga. El cuadro azulgrana ha conseguido recortarle varios puntos al Real Madrid y ahora tienen la oportunidad de dormir como líderes de la clasificación del campeonato nacional a la espera de lo que hagan los pupilos de Xabi Alonso en Montilivi. Es por ello que los de Hansi Flick deberán olvidar la dura derrota que sufrieron frente al Chelsea y centrarse en cambiar el chip.

Horario del Barcelona – Alavés de la Liga

La Liga ha programado este emocionante Barcelona – Alavés de la jornada 14 del campeonato liguero de nuestro país para este sábado 29 de noviembre. El organismo que preside Javier Tebas ha fijado este partidazo entre el club culé y el babazorro en el horario de las 16:15 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que no se produzcan incidentes en la previa entre los aficionados para que el balón pueda comenzar de manera puntual en el Camp Nou.

Dónde ver el Barcelona vs Alavés en televisión y en vivo online

Dazn fue uno de los dos medios de comunicación que compraron los derechos televisivos del campeonato nacional para emitir en exclusiva a partes iguales cinco encuentros cada fin de semana. Este Barcelona – Alavés correspondiente a la jornada 14 de la Liga se podrá ver en directo por televisión en el canal que Dazn tiene disponible en diferentes plataformas. Hay que recordar que se trata de un canal de pago al que habrá que estar suscrito para disfrutar de todo lo que suceda en el Camp Nou.

Todos aquellos aficionados del conjunto azulgrana, del babazorro y seguidores del campeonato liguero español en general también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Barcelona – Alavés de la jornada 14 de la Liga mediante la aplicación de Dazn. Esta app está disponible para ser descargado en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero este operador también pondrá a disposición de todos sus clientes su página web para que puedan acceder a ella con un ordenador y no perderse nada de lo que ocurra en el Camp Nou.

Además, como es habitual, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información sobre todo lo que suceda en la previa de este partidazo de la jornada 14 de la Liga que se disputa en el Camp Nou.

Dónde escuchar por radio en directo el Barcelona – Alavés

Por otro lado, los aficionados de ambos conjuntos que no puedan ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online este partido de la jornada 14 de la Liga deben saber que podrán escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Radio Marca, Cope, la Ser, RNE u Onda Cero conectarán con el Camp Nou para contar el minuto a minuto de este Barcelona – Alavés.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Barcelona – Alavés

El Camp Nou, ubicado en el barrio de Les Corts, será el escenario donde se disputará este apasionante Barcelona – Alavés de la jornada 14 de la Liga. El campo fue inaugurado en 1957 y estos últimos años ha vivido una reforma total, por lo que todavía no está acabado. Las obras sólo permiten que entren 45.401 aficionados, ya que el estadio todavía no está terminado. Pese a ello, se espera una gran entrada este sábado con miles de aficionados que animarán a los suyos, además de poder acudir al choque para contemplar cómo van los progresos del recinto.

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha designado al colegiado Miguel Ángel Ortiz Arias para que dirija la contienda entre el Barcelona y el Alavés de la jornada 14 de la Liga. Al frente del VAR estará Jorge Figueroa Vázquez, por lo que es el responsable de revisar todas las acciones polémicas que se produzcan sobre el terreno de juego para, si considera necesario, avisar a su compañero para que vaya a analizar la acción al monitor que estará instalado en la banda del Camp Nou.