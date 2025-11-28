Flick: «Anímicamente estamos todos mal»

Hansi Flick compareció en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper para atender a los medios de comunicación en la previa del partido de la jornada 14 de Liga que medirá al Barcelona contra el Deportivo Alavés este sábado en el Camp Nou a partir de las 16:15 horas.

«Siempre se trata de marcar goles. Es un equipo que defiende muy bien, con pasión. Pero creo que seremos capaces de lograrlo, lo importante es llevarnos los tres puntos», comenzó señalando sobre su rival de este fin de semana un Hansi Flick que salió a rueda de prensa antes de lo esperado.

Confirmada la baja de Araujo: «Tiene un virus estomacal y será baja hoy y mañana. Veremos que ocurre de cara al domingo. Anímicamente, estamos todos mal, la derrota ha sido difícil, porque pensábamos que podíamos ganar».

«Esto es fútbol, y cosas así ocurren. A veces tiene que ver con calzado nuevo, cada mes tienen unas botas nuevas. La entrada le afectó un poco, pero no tenía problemas. Durante el partido estuvo bien, después comentó que le dolía la pantorrilla», dijo sobre la lesión de Fermín.

«Creo que en el caso de Eric puede jugar en diferentes posiciones y tomamos la decisión porque queríamos que Christensen disputara minutos en esa posición. Necesitaba un jugador de altura, que fuera bien de cabeza. Creemos en Casadó y Bernal. Bernal no está disputando minutos porque viene de lesión. Casadó lo hace muy bien en los entrenos y tendrá ocasiones», comentó sobre las variaciones en el centro del campo.

«Cuando perdemos y encajamos tres goles es fácil de decir que no fue un buen partido. Al fin y al cabo, hay gente que no sabe lo que necesitamos para jugar con la línea adelantada. Se trata también de la delantera, del centro del campo. Necesito que cada jugador pueda presionar. Parece que la culpa es de la defensa, pero no es justo. Si no presionamos bien todos tendremos problemas. Hicimos bien muchas cosas, pero hay que mejorar. Pedri nos aportará más calidad, ya estamos casi todos disponibles. Queremos ir mejorando tras cada partido», señaló el técnico azulgrana.

Sobre el regreso de Pedri: «Jugará minutos, pero no de inicio. Si es posible disputará unos minutos en la segunda parte».

«No, me centro en lo que tengo, en el siguiente partido. Nos quedan poco más de tres semanas, muchos partidos por disputar y en eso centro toda la energía», dijo Flick sobre el mercado de invierno.