Otra baja más en el Barcelona: Araujo no entrena con el grupo y no estará contra el Alavés

Ronald Araujo no se ha entrenado este viernes junto al grupo, tampoco lo hizo el jueves, en la Ciudad Deportiva Joan Gamper y será baja contra el Deportivo Alavés este sábado en la jornada 14 de la Liga en el Camp Nou. El defensa central suma otra baja más para el Barcelona de cara a este duelo liguero tras la lesión de Fermín López. El central uruguayo fue expulsado contra el Chelsea en Champions y dejó a su equipo con un jugador menos antes del descanso. Ahora cae lesionado en una zaga defensiva con ya de por sí pocos efectivos.

Otra baja más en el Barcelona. Una enfermería, la culé, que había recuperado varios efectivos en las últimas semanas con las incorporaciones de Joan García y Raphinha al equipo. Pedri también ha vuelto, lleva varias sesiones entrenando junto al grupo y apunta a regresar a la convocatoria contra el Alavés.

Pero a las lesiones de Ter Stegen y Gavi, de larga duración, se ha sumado en esta recta final de la semana Fermín López, que estará dos semanas de baja, y Ronald Araujo. El central uruguayo ha sido el último en caer y deja la defensa blaugrana en cuadro.

Y es que la semana para Ronald Araujo ha sido terrorífica. Hansi Flick le dio la oportunidad de ser titular contra el Chelsea en Champions y la respuesta del uruguayo no estuvo a la altura. Vio dos tarjetas amarillas imprudentes durante el primer tiempo y dejó a su equipo con un jugador menos antes del descanso. La primera por protestar y la segunda por una entrada a destiempo sobre Cucurella. Ahora cae lesionado y se perderá los siguientes compromisos con el cuadro culé.