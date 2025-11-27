Pedri está de vuelta: entrena con el grupo y apunta al Alavés

No todo son malas noticias en el Barcelona. Hansi Flick ha recibido una de cal y otra de arena este jueves. La noticia negativa ha sido la lesión de Fermín y la positiva es la vuelta de Pedri. El canario ha realizado parte del entrenamiento de este jueves con el grupo y podría volver a la convocatoria para enfrentarse al Alavés este sábado. Su presencia en el centro del campo es vital para el cuadro azulgrana.

Pedri lleva exactamente un mes lesionado. El centrocampista terminó el Clásico del Santiago Bernabéu con molestias y las pruebas confirmaron que sufría una rotura del bíceps femoral distal de la pierna izquierda. Un mes después, el internacional español está de vuelta con el grupo y podría volver a pisar el verde este sábado en Liga contra el Alavés.

A pesar de que el futbolista solamente ha realizado una parte del entrenamiento con el grupo, las sensaciones son positivas y todo apunta a que podría regresar a la lista para esta jornada de Liga. De ejercitarse este viernes en la última sesión previa a recibir a los babazorros, Hansi Flick podría contar con él de nuevo. Sería el tercer entrenamiento consecutivo que realiza con el grupo, porque este miércoles acudió de manera voluntaria después de que el técnico les diera libre.

Debido a que el Barcelona aterrizó el martes de madrugada en la Ciudad Condal, Flick canceló el entrenamiento programado para el miércoles. Pero algunos jugadores, entre ellos Pedri, acudieron a ejercitarse de manera voluntaria. Con la vuelta a la normalidad este jueves estaba la duda de si el canario se volvería a entrenar con el grupo o no. Sí lo ha hecho y da un paso de gigante hacia su regreso.

La vuelta de Pedri llega en el mejor momento, porque el Barça pierde a Fermín por lesión para las próximas dos semanas. Después de recibir al Alavés, el cuadro catalán afronta un duro compromiso en el Camp Nou contra el Atlético de Madrid en el partido adelantado por la Supercopa de España, correspondiente a la jornada 19 de la Liga. El choque tendrá lugar este martes 2 de diciembre a las 21:00 horas.