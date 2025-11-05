Pedri ha analizado las aspiraciones de España para el Mundial 2026. Con la presentación de la nueva camiseta en busca de la segunda estrella, el canario valoró la actualidad de la selección y las aspiraciones que hay con volver hacer a soñar a todo un país para llegar a lo más alto y volver a ser los mejores del mundo 16 años después. Un escenario en el que también analizó el ambiente que hay en el vestuario después de lo ocurrido en el Clásico.

Desde hace un par de semanas se teme que la tensión entre Lamine Yamal y Dani Carvajal pueda provocar una ruptura a meses de viajar a Estados Unidos. Ambos futbolistas acabaron enfrentados y, al igual que hizo Luis de la Fuente, aseguró que no hay malos rollos haciendo una curiosa comparación: «El ambiente en el vestuario de la selección es muy parecido al del Barça, especialmente porque en el núcleo de la selección hay varios jugadores del Barça. Somos un equipo de futbolistas jóvenes que tienen la ilusión de ganar y, sobre todo, levantar títulos», explicó.

Hansi Flick y De la Fuente, mismo ‘padre’

Con Hansi Flick, el mediocampista vio una gran similitud en la forma de pensar de Hansi Flick y Luis de la Fuente, donde es la pieza angular para ambos: «A los dos les gusta ganar, evidentemente. Tienen la misma ambición por conquistar títulos. Aspiraciones que encaran de una forma similar: insistiéndonos que debemos creernos que somos los mejores e ir para adelante. Y si alguna vez alguno de ellos se sube a la parra, como entrenadores-padres que son en unos vestuarios plegados de jóvenes, no se cortan a la hora de pegar el toque cuando conviene», comentó.

«Cuando lo estás haciendo bien te lo tienen que decir; y no se tienen que callar cuando lo estás haciendo mal. Son entrenadores que nos apoyan en todo momento, pero vigilando que no nos salgamos del carril. Y si nos desviamos, se nos acercan al momento y nos aconsejan para que nos volvamos a enderezar», se sinceró en una entrevista con la revista Esquire.

Pedri sueña con el Mundial

Después de ganar la Eurocopa en verano de 2024, Pedri tiene claro que no hay nada mejor que levantar la Copa del Mundo: «Un Mundial es muy diferente a todo. Es diferente a una Liga, a una Champions, incluso a una Eurocopa. De repente, todo se detiene para ver los partidos de selecciones de todo el mundo luchando por el mismo objetivo. Es muy bonito ver que todos nos dejamos la piel por nuestro país. Aquí falta una cosa. Una estrella más, la que le pondremos este verano», concluyó.

España jugará en noviembre los dos últimos partidos clasificatorios frente a Georgia y Turquía. Su pase como primera de grupo está encarrilado salvo catástrofe, aunque Pedri no estará después de sufrir lesión muscular en el bíceps femoral tras el Clásico. Aún así, De la Fuente no tiene duda de que el canario es crucial para la gran cita mundialista.