Estos son los detalles de la camiseta con la que España buscará ganar el segundo Mundial

La selección española de fútbol ha presentado su primera equipación para el Mundial 2026. A poco más de siete meses del comienzo de la cita, La Roja ya tiene la camiseta con la que intentará conquistar la segunda estrella. El combinado dirigido por Luis de la Fuente estrenará su nueva ‘piel’ el próximo 18 de noviembre ante Turquía, en el Estadio de la Cartuja. Además del clásico color rojo y unas ligeras rayas sobre el torso de la camiseta, el diseño de Adidas añade el azul marino en los hombros y las mangas; donde aparecen tres rayas que imitan la bandera española.

La Real Federación Española de Fútbol la ha dado a conocer con el lema «Una nueva piel para un nuevo sueño». La camiseta, cuyo diseño ya se había filtrado meses atrás, se lucirá junto a pantalón y medias del mismo azul marino de la zona de los hombros y las mangas. Uno de los detalles que más han llamado la atención aparece en la parte trasera del cuello de la elástica. En esta zona se encuentra inscrito «España», con la «ñ» de color amarillo y el resto de letras en rojo.

𝗨𝗻𝗮 𝗻𝘂𝗲𝘃𝗮 𝗽𝗶𝗲𝗹 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝘂𝗻 𝗻𝘂𝗲𝘃𝗼 𝘀𝘂𝗲𝗻̃𝗼@adidas_ES presenta la primera equipación con la que la @SEFutbol buscará sellar su pase para el próximo Mundial. 🎁 Disponible en https://t.co/fi9zm8WqZp desde mañana a las 10 am. ℹ️ Toda la información sobre el… pic.twitter.com/bCqERwlW9X — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 5, 2025

La selección española no tiene plenamente garantizada su presencia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El combinado nacional aventaja en tres puntos a Turquía, segunda clasificada del Grupo E del camino europeo hacia la cita mundialista. El próximo 15 de noviembre, el equipo dirigido por Luis de la Fuente se mide a Georgia a domicilio. Una victoria ante el conjunto georgiano dejaría prácticamente sellada la clasificación, a la espera del duelo con Turquía en la última jornada. El criterio de desempate es la diferencia general de goles, donde España firma un impoluto +15 (15-0) muy superior al +3 (13-10) de los otomanos.

Luis de la Fuente dará a conocer la lista de convocados para los duelos ante Georgia y Turquía el viernes 7 de noviembre. El seleccionador no podrá contar con uno de sus hombres de confianza, Robin Le Normand. El jugador del Atlético de Madrid sufrió una lesión de alto grado en su rodilla izquierda en el duelo ante el Union Saint-Gilloise. Apunta a sustituirle Aymeric Laporte, que ya acudió como recambio del lesionado Dean Huijsen en la última convocatoria. Otra de las novedades de la lista podría ser el debut de Álvaro Carreras, aunque la posición de lateral izquierdo es una de las que cuenta con más candidatos de nivel. Luis de la Fuente tendrá que elegir entre Grimaldo, Balde y el propio Carreras como acompañante del indiscutible Marc Cucurella.