La zoología española brinda por un nuevo hito: liberación inminente de 9 nuevos linces en Castilla y León

El lince ibérico vuelve a ganar terreno en un lugar donde hace solo unos años parecía impensable. En la primavera de 2026, nueve nuevos ejemplares serán liberados en el Cerrato Palentino, al norte de la Península.

Se trata de la continuación de un proyecto que ya ha superado su primer año con resultados mejores de lo esperado. La Junta de Castilla y León, responsable del programa, considera que las condiciones del territorio y la respuesta de los animales justifican seguir avanzando.

Aquí repasaremos qué se sabe sobre la próxima liberación, cómo ha funcionado la reintroducción hasta ahora y por qué este movimiento es importante dentro de la conservación del lince ibérico en España.

Nueve linces más para el Cerrato Palentino

La liberación prevista para la primavera de 2026 incluye nueve linces ibéricos procedentes del programa de cría en cautividad. Serán cuatro machos y cinco hembras que se sumarán a los ejemplares ya introducidos en la zona a lo largo de 2025.

La técnica utilizada volverá a ser la suelta blanda, un sistema que permite a los animales adaptarse de forma progresiva al entorno antes de quedar totalmente en libertad.

Durante el primer año del proyecto se liberaron también nueve linces, seis nacidos en centros de cría y tres procedentes de traslocaciones desde otras áreas. De esos nueve, cinco siguen actualmente en el medio natural.

Además de los nueve ejemplares previstos para primavera, en los próximos días se liberarán dos linces adultos más, un macho y una hembra llamados Fausto y Nala. Ambos ya han completado su etapa reproductiva en cautividad y llegan desde centros de Portugal y Cáceres.

Todos los animales liberados estarán equipados con collares GPS. Este sistema permite seguir sus movimientos, analizar su adaptación y detectar posibles riesgos. Los datos recogidos hasta ahora indican una baja dispersión fuera del área prevista, algo poco habitual en reintroducciones y muy ligado a la buena calidad del hábitat y a la alta densidad de conejos, su principal presa.

Por qué la liberación de linces es tan relevante

El proyecto del Cerrato Palentino tiene un valor especial porque es la primera área de reintroducción del lince ibérico situada en el norte de la Península. Hasta ahora, los esfuerzos se habían concentrado sobre todo en Andalucía, Extremadura o Castilla-La Mancha, zonas históricas para la especie.

Los datos de supervivencia, con un 56 % durante el primer año, están en línea con otros proyectos similares y superan los registrados en reintroducciones de otros grandes felinos nacidos en cautividad. Esto refuerza la idea de que el territorio elegido es adecuado y de que las medidas aplicadas están funcionando.

A este avance se suma una inversión pública superior a los 2 millones de euros destinada a reducir la mortalidad no natural. Se están vallando tramos conflictivos de carreteras, instalando señalización específica y probando tecnologías de detección de fauna mediante sensores de fibra óptica para alertar del paso de animales en tiempo real.

El proyecto incluye también actuaciones educativas, como el programa «Guardianes del Lince», que llegará a centros escolares del entorno para vincular la conservación con el territorio y sus habitantes.