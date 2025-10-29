Drama para el Barça: Pedri se rompe y estará de baja al menos tres semanas

Pedri González es otro de los problemas derivados del desastroso Clásico del Barça ante el Real Madrid. La victoria de los blancos no fue el único mazazo para los culés, que sufrió además la expulsión de Pedri y ahora tendrá que parar unas semanas debido a una lesión muscular en el bíceps femoral. El canario, que acabó completamente exhausto el choque ante el cuadro madridista, no volverá previsiblemente hasta el siguiente parón de selecciones.

Pese a estar presente en la jornada de recuperación del lunes y en el entrenamiento voluntario de este martes, Pedri se fue ya directo al gimnasio este miércoles en la vuelta a las sesiones con normalidad de Hansi Flick. Las pruebas médicas realizadas al canario han determinado que sufre una nueva lesión muscular y que estará, como poco, tres semanas de baja.

Pedri ya iba a ser baja de cara a la próxima jornada de Liga ante el Elche debido a la sanción por doble amarilla de la pasada jornada ante el Real Madrid. Previsiblemente también será baja para los encuentros ante el Brujas de Champions League y ante el Celta de Vigo, en Balaídos, en Liga. Tras este encuentro está fijado el próximo parón internacional de selecciones, a mediados de noviembre, momento en el que ya tendría que estar apto el mediocentro, por lo que su vuelta será justo después.

Pedri está siendo uno de los grandes nombres del Barça de Hansi Flick. El canario es titular indiscutible y líder de la medular de este equipo, jugándolo absolutamente todo hasta la fecha y superando los mil minutos de juego, siendo el único de la platilla que ha llegado a esa cifra. Y es que Pedri ha sido titular en los 13 partidos que ha disputado en lo que va de temporada este Barcelona, su descanso está siendo muy justo y tras la enorme exigencia del Clásico su cuerpo ha hablado: pide descanso.

Y es que Pedri, que ha sido capital y fijo en los partidos importantes, tampoco se podido permitir el lujo de no estar en encuentros en los que se daban rotaciones. El canario ha sido un daño colateral de este Barça en 2025, jugándolo todo por las recurrentes lesiones de sus compañeros en el centro del campo culé. Desde Marc Bernal desde que comenzó el año, a Gavi o De Jong, pasando también por el intermitente Dani Olmo o el menos habitual Fermín.

La plaga de lesiones preocupa y mucho en Can Barça, que ven como semana tras semanas se están dando nuevos problemas en forma de molestias, lesiones o recaídas. Son demasiados los nombres que se han paseado hasta la fecha por enfermería, generando problemas a Flick a la hora de preparar una alineación competente. Sin Pedri, el alemán tendrá que buscar alternativas para el dominio y el control que ejecutaba al a perfección el canario, alma del equipo y director de orquesta partido tras partido. Para muchos, en el mismo escalón que un Lamine que está gozando de mejor escaparate… aunque le haya salido caro.