Pedri caldea el Clásico: «El año pasado les ganamos todos y ojalá sea igual»

Pedri González, futbolista del FC Barcelona, habló en los medios del club para analizar el Clásico de este domingo en el Santiago Bernabéu. Un partido en el que los azulgranas llegan en plena confianza después de haber sido superiores en las últimas veces que se enfrentaron. Un discurso que recalcó el canario para calentar el duelo frente al Real Madrid a pesar de que arrancaron un nuevo proyecto con Xabi Alonso.

«Es un partido que todo el mundo quiere jugar. Estoy deseando que llegue el día para disfrutarlo. No tengo en cuenta cómo llegan los dos equipos al Clásico porque de poco vale lo que haces en los partidos anteriores. Después de la Champions llegamos con confianza y con ganas de hacerlo bien. La temporada pasada estuvimos a un gran nivel y tenemos que retomarlo. Hay cosas que mejorar, pero el año pasado les ganamos en todos los enfrentamientos y ojalá sea igual».

Un partido que contará con bajas muy sensibles como Raphinha, Koundé, Lewandowski, Dani Olmo, Joan García, Ter Stegen, e incluso la duda de Koundé. Un problema que analizó Pedri: «Me gustaría que estuviesen todos disponibles y seguro que al entrenador también, pero es lo que hay. El fútbol es así y no tienes a los que te gustaría, pero los que están van a ir a por los tres puntos».

Sobre la llegada del técnico tolosarra, el conjunto blanco ha sufrido una total revolución en el estilo de juego, donde prima la posesión y el dominio del juego. Dos equipos que se han acercado en cuanto a estilo y que añadirán un morbo extra para el Clásico: «Han cambiado cosas. Intentan tener mucho más la pelota y tienen dinamita arriba. Será complicado, pero intentaremos dominarles y ser los dueños del partido», concluyó en la entrevista con el Barça.