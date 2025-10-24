Alarma Koundé a dos días del Clásico: no entrena por segundo día consecutivo junto al grupo por un golpe

Jules Koundé no ha saltado a entrenar junto a sus compañeros este viernes por segundo día consecutivo y hace saltar las alarmas en el Barcelona dos días del Clásico contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. El lateral francés, con un golpe, es seria duda para medirse a los blancos este domingo a partir de las 16:15. Una baja sensible en defensa para Hansi Flick que podría aumentar la enfermería culé. De Jong sí ha entrenado este viernes con el grupo y Raphinha sigue con su recuperación entrenando con normalidad, al igual que Ferran Torres.

El central francés acudió a la Ciudad Deportiva azulgrana diez minutos antes de las 11:00 de la mañana, hora en la que comenzaba el entrenamiento azulgrana. Por lo tanto, Koundé se ejercitará en el gimnasio por segunda jornada consecutiva.

Una información adelantada por el Diario Sport en la mañana de este viernes que asegura también que Frenkie De Jong ya está recuperado de la gastroenteritis que le dejó fuera de juego en el entrenamiento del jueves. El holandés fue el primero en llegar a la Ciudad Deportiva Joan Gamper y está recuperado para el Clásico del domingo.

Noticia en desarrollo…