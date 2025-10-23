Huijsen está preparado para el Clásico

Dean Huijsen está listo para el Clásico que enfrentará a Real Madrid y Barcelona el próximo domingo en el estadio Santiago Bernabéu. El internacional español se encuentra totalmente recuperado de la dolencia que sufrió en el sóleo tras el encuentro contra el Villarreal y que le obligó a abandonar la concentración de España antes del partido contra Georgia, por lo que, si Xabi Alonso lo estima oportuno, podrá ser titular ante los azulgranas.

Durante toda la semana ha ido subiendo la intensidad en los entrenamientos que ha llevado a cabo en Valdebebas y el miércoles, mismo día en el que sus compañeros se concentraron para jugar contra la Juventus, participó junto a Carvajal, Ceballos y Trent Alexander-Arnold en un amistoso con el Castilla de Arbeloa, en el que confirmó sus buenas sensaciones.

Por lo tanto, Huijsen está totalmente recuperado de la dolencia que sufrió ante el Villarreal y que no le permitió jugar contra el Getafe en el Coliseum ni frente a la Juventus en la tercera jornada de la fase de liga de la Champions. Posiblemente, de haber sido necesario, podría haber forzado para dicho encuentro, pero Xabi Alonso y su cuerpo técnico no lo estimaron oportuno.

Este jueves, tal y como ha podido saber OKDIARIO, Xabi Alonso ha conocido que Huijsen, Carvajal, Trent y Ceballos estarán listos para el Clásico. La presencia de los laterales derechos en el once titular todavía está en el aire, mientras que la del central parece segura junto a Éder Militao en la zaga. Además, Ceballos podría tener sitio en el centro del campo.

La importancia de Huijsen

Dean Huijsen tiene tan solo 20 años. Tiene por delante muchas cosas que mejorar, muchos aspectos que pulir, pero lo que es una evidencia es que el central del Real Madrid y de la selección española está llamado a reinventar su posición, su trabajo, la forma en la que siempre hemos entendido la faceta de zaguero. Con el madridista, esa visión está llamada a cambiar por su manera de entender el juego.

Huijsen está consiguiendo que el central tenga cada vez un papel más importante. De alguna manera, el internacional español entiende su posición como la del primer creador de juego. Es decir, el primero que inicia una jugada, ya sea filtrando un pase que conecta directamente con el ataque o apoyándose en los centrocampistas, con un sentido mucho más definido que el de dar simplemente un pase al pivote para que sea este quien empiece a construir el fútbol.

Huijsen entiende la posición de central como la de un creador. Sí, su principal faceta es defender y evitar que los ataques rivales acaben en premio, pero, al mismo tiempo, también se pone el traje de constructor para generar fútbol. Con el Real Madrid lo hace desde el primer día, y esto le convierte en un jugador fundamental para Xabi Alonso.