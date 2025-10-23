Huijsen, Carvajal, Trent y Ceballos también llegan al Clásico

Buenísimas noticias para Xabi Alonso, puesto que a tres días del Clásico se puede afirmar que Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Ceballos y Dani Carvajal estarán disponibles para el donostiarra de cara al duelo contra el Barcelona que se celebrará el próximo domingo en el estadio Santiago Bernabéu. Ahora, dependerá del entrenador madridista si los pone de titulares o no, pero todos estarán listos.

Por lo tanto, las bajas que tendrá Xabi Alonso para el Clásico contra el Barcelona serán las de Antonio Rüdiger y David Alaba. El central sufrió una sobrecarga contra el Getafe que le tendrá entre una semana y 10 días apartado de los terrenos de juego, mientras que el alemán ya ha entrado en el tramo final de su dolencia, que le ha tenido varias semanas de baja, aunque todavía no está recuperado.

El Real Madrid se mide al Barcelona el próximo domingo en un Clásico donde los blancos llegan líderes con dos puntos de ventaja respecto a los azulgranas. Los blancos buscan ampliar la ventaja con los azulgranas y demostrar que pueden competir en un partido grande tras la debacle del derbi madrileño que se celebró en el Metropolitano.

«Estamos donde estamos y estamos bien. Veremos el domingo. Mañana tenemos que recuperar bien y preparar bien el partido. Hemos ido en línea ascendente y la línea es buena. El Clásico tiene mucho significado tanto por el partido en sí como por la clasificación y por la repercusión que tiene», aseguraba Xabi tras ganar a la Juventus en el Bernabéu.