Rajada de Pedri tras la derrota del Barcelona: «Nos ha faltado intensidad y no hemos sabido defender»

Pedri González atendió a los medios de comunicación a pie de campo del Sánchez Pizjuán tras la goleada recibida por parte de un Sevilla muy superior a un Barcelona irreconocible. El mediocentro canario hizo autocrítica, reconoció que su equipo no había estado a la altura y sacó todos los males de su plantilla.

«Creo que muchas cosas han faltado. Tenemos que hacer autocrítica, porque no fue un gran partido por nuestra parte. No hemos sabido ni defender ni atacar en la primera parte, tenemos que mirarlo para después del parón volver a ganar», comenzó diciendo Pedri ante los medios haciendo autocrítica.

«En la primera parte no tuvimos ni intensidad ni calidad con balón, no sabíamos ni que hacer con la pelota, no hemos estado a nuestro nivel», añadió el jugador del Barcelona.

Sobre el penalti fallado por Lewandowski con 2-1: «Son ocasiones que marcan un partido. Pero se puede fallar. Durante todo el partido no hemos estado bien. Hay que salir mejor a los partidos, hay que hacer autocrítica».

«La falta de intensidad se ha visto y lo notaba yo desde dentro. A todo el mundo nos ganaban el duelo. Hemos tirado las líneas cuando no había que tirarlas. Tenemos que mejorar con balón, nos hacían uno contra uno y no sabíamos salir de la presión», dijo el centrocampista azulgrana.

Sobre la polémica no se mojó: «Unas las pita y otras no. Si lo ha decido así y el VAR no ha entrado, es que no ha sido falta (sobre la posible falta a Koundé en el 2-0 del Sevilla)».