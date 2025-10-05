Así queda la clasificación de la Liga tras la derrota del Barcelona en Sevilla

El Barcelona no tapó ninguno de los dos agujeros con los que llegó a Sevilla. De hecho sucedió lo contrario. Su derrota en el Sánchez-Pizjuán agudizó la herida abierta que dejó el PSG en Champions. Los de Matías Almeyda superaron al combinado de Flick en intensidad y sellaron su primera victoria de la temporada como local. La derrota desembocó en pérdida del liderato azulgrana en favor del Real Madrid, que se va al parón de selecciones como líder de la clasificación de Liga.

El otro agujero que deja el Barcelona es con la Real Federación Española de Fútbol, con quien ha recrudecido su guerra y eso que todavía no ha empezado el parón. Tanto con Lamine Yamal como con Marc Bernal, quien fue desconvocado de España por un informé médico del equipo azulgrana, pero sí entró en la convocatoria de Flick para el partido liguero contra el Sevilla. ¿Está físicamente para jugar con su club pero no para hacerlo con la selección?

Contradicciones culés a un lado, los de Flick mostraron la peor imagen de la temporada. Frágiles en defensa, erráticos en ataque y con dominio estéril en el centro del campo. No tuvo mandíbula para saber encajar los golpes del Sevilla y tampoco capacidad de reacción para levantarse de la lona. El paso de los minutos obligó al Barcelona a lanzarse hacia arriba y dejar espacios aprovechados por los hispalenses, que golearon y pasaron como un rodillo sobre el equipo de Flick.

