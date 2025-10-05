Alexis Sánchez lideró la goleada del Sevilla al Barcelona en Nervión con motivo de la octava jornada de Liga. El equipo hispalense fue muy superior ante un equipo culé irreconocible y le pasó por encima de principio a fin. Dos goles al descanso y pudieron ser muchos más. Y otros dos en el descuento para destrozar a un Barça que sufrió su primera derrota en Liga esta temporada y la segunda consecutiva en todas las competiciones.

La goleada del Sevilla ante un Barcelona muy débil comenzó en los primeros minutos de partido con un gol de penalti de Alexis Sánchez a los 13 de juego. Lo tuvo que pitar el VAR porque Muñiz Ruiz no lo vio en directo. El delantero chileno, ex del Barcelona hace 11 años, hizo el primero de los cuatro que iban a llegar.

El segundo del Sevilla frente al Barcelona llegó en el minuto 36 y lo hizo Isaac Romero. Antes, el delantero hispalense había perdonado varias muy claras. Pero logró su tanto gracias a un gran pase de Vargas en carrera desde la banda izquierda y una definición fácil con un pase a la red.

Entre medias de los cuatro goles del Sevilla, el Barcelona recortó distancias justo antes del descanso con un gran gol de Rashford. Luego el equipo culé se encontró con un gran Vladochimos y Lewandowski llegó a fallar un penalti que fue clave en el devenir del encuentro.

El Sevilla le puso la puntilla al Barcelona en el minuto 90 con dos goles más que redondearon la goleada para hundir al equipo culé. Carmona hizo el 3-1 a la contra y en el 95 fue Akor Adams el autor del 4-1 en otra contra perfecta que desnudó al equipo culé que demostró que está en un mal momento y fundidos a la hora de replegar. Los goles del Sevilla confirmaron una goleada inesperada.