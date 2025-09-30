Pedri: «Flick me pide que dé un paso adelante en el vestuario, pero me cuesta»

Pedri atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper en la previa de la segunda jornada de la Fase Liga de la Champions League que medirá al Barcelona en el Olímpico de Montjuic este miércoles contra el PSG.

«Es uno de los mejores partidos contra uno de los mejores rivales. Será un gran espectáculo», comenzó declarando Pedri antes de este gran Barcelona-PSG.

«Es bonito, me lo tomo como un halago, pero es difícil compararse a Xavi e Iniesta», valoró el mediocentro culé ante la prensa. «Los dos equipos querremos tener la pelota y quien domine en el centro del campo, tendrá mucho ganado. Somos valientes desde que llegó Flick», añadió.

Sobre una posible revancha: «Todos los que somos del Barça, lamentamos quedarnos a un pasito de pasar. El fútbol siempre tiene revanchas, todo el mundo quiere jugar estos partidos».

«Si lo dice Aitana, habrá que hacerle caso, le agradezco las palabras. Mejor que ella ya no se puede hacer», sobre la posibilidad de haber ganado el Balón de Oro.

Sobre su físico: «He cambiado cosas, pero no una barbaridad. La preparación física la preparo totalmente en el club. El calendario es exigente, pero jugar cada tres días es divertido».

«Me gusta ver fútbol y, cuando puedo, lo hago con mi familia. Luis Enrique es un entrenador valiente, se ve en los perfiles de futbolistas. Siempre intentan tener el balón, por eso no necesitan tanto la fase defensiva», valoró sobre su rival en la Champions.

«Me siento valorado y un jugador importante para hacer jugar al equipo. Me quedo con el cariño que me transmite la afición día tras día», dijo Pedri ante los medios de comunicación.

«Cuando pasas una operación no estás contento. Les intentamos dar ánimo, que sonriesen un poco. Seguro que los dos saldrán mejor que como estaban, son luchadores. Les veremos con ganas», comentó sobre las visitas del vestuario a Joan y Gavi.

«Así me lo transmite el míster, que dé un paso adelante en el vestuario. Llegué como un niño, no estoy acostumbrado, pero voy asumiendo este rol», desveló Pedri ante la prensa.

«Los dos equipos somos favoritos y vamos a querer ganar el campeonato. Tenemos plantilla para ello y será uno de los mejores partidos que ahora se pueden ver», dijo sobre el PSG.