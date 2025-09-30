A Laporta se le rebela un vicepresidente del Barça por el Camp Nou: «Se hicieron promesas…»

Pocos casos tan bochornosos se recuerdan en el entorno del Barcelona como la remodelación del Camp Nou, los tiempos de las obras y el regreso del primer equipo al estadio. El presidente del Barça Joan Laporta y su Junta Directiva ha ido sembrando la esperanza en el último año con fechas del retorno que, una tras otra, han resultado ser un fiasco, mentiras, una falsa realidad que ha terminado por dejar notablemente en evidencia a toda la entidad, algo que está comenzando a auspiciar voces críticas desde dentro del club.

Ha sido uno de los vicepresidentes sociales del Barça, Antonio Escudero, el que está tirando de la alfombra con respecto a los tiempos de las obras del Camp Nou y a esas promesas vacías y falsas por parte de las caras más reconocibles de la entidad, con especial atención a un Joan Laporta que fijó inicialmente el 30 de noviembre del pasado como año como la fecha del primer partido del Barça en el nuevo Camp Nou… y quedan dos meses para cumplir un año de esa fecha.

Hasta la fecha, Joan Laporta y su cúpula han lanzado a los cuatro vientos promesas sin ningún fundamento, fechas sobre el retorno del Barça al Camp Nou que eran completamente irreales, a la vista de cómo se han ido desencadenando los acontecimientos. Tras aquella primera fecha se habló de diciembre, luego de febrero, después antes del fin de la temporada pasada, luego al inicio de ésta y ya van varios partidos de la presente en las que, supuestamente, se iba a jugar en el Camp Nou. De momento, nada de nada.

«Se han hecho promesas que no se ajustaban con la realidad y los programas de las obras», ha asegurado Antonio Escudero en el programa Aquí Girona de la Cadena SER, donde ha recalcado su postura desde un primer momento: «Yo era partidario de quedarnos en Montjuic, pero había una parte de actores de dentro, ya no hablo de la junta sino de técnicos que calculan eso, que no acertaron. El único que tenía razón y que acerté fui yo».

«Desde el primer momento dije que eso que decíamos de ir al Camp Nou era imposible», insistía Escudero, firme en su postura, alejado de la corriente dominante en el club que lideraba Joan Laporta sostenido por los técnicos que sí veían posible el retorno al estadio en los tiempos que se han ido publicando, todos erróneos a la postre.

Escudero es una de las primeras voces internas del Barça que se revela y es crítico con la actual dirección del club, señalando el proceder con todo lo relacionado al Camp Nou, las obras, tiempo y retrasos y a cómo se comunican estos.

Desde el Barça se estima en estos momentos que se podrá tener todo listo para la vuelta al Camp Nou para mediados de octubre, concretamente para el derbi catalán ante el Girona, un partido fijado ya por la Liga para el 18 de octubre. Para esta fecha se prevé que puedan acceder al estadio 27.000 espectadores para ver el primer partido del Barça en su nuevo estadio… a medio hacer.