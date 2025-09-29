El Barcelona devuelve una palanca millonaria por miedo a jugar un amistoso

Cada palanca que llega a las arcas del FC Barcelona es siempre bienvenida para Joan Laporta. Para salvar la economía, el presidente azulgrana ha llevado a cabo diferentes estrategias, explotando patrocinios, vendiendo activos del club y cerrando giras por todo el mundo. Sin embargo, los culés han rechazado un buen puñado de billetes por miedo a su seguridad.

El pasado verano fue clave a la hora de inscribir futbolistas al primer equipo, donde sufrió para que Joan García y Marcus Rashford pudiesen estar bajo las órdenes de Hansi Flick. En su viaje por Japón y Corea, donde disputó hasta tres partidos (Vissel Kobe, FC Seul y Daegu), ingresó poco más de 15 millones de euros. Una fórmula que a punto estuvo de convertirse en un drama para el Barça.

Poco antes de que el equipo pusiese rumbo al continente asiático, el promotor se demoró con los pagos y eso hizo que hasta el club se viese obligado a lanzar un comunicado amenazando con no salir de Barcelona. Aunque el dinero acabó llegando, Laporta ha sido mucho más precavido desde el principio.

Pidió y recibió el dinero por adelantado para el partido que tenía programado para el parón de selecciones de octubre. Un lapso de tiempo, que quería aprovechar la entidad azulgrana para jugar un partido amistoso en Libia (África), pero que ha decidido cancelarse, según informa Marca.

El Barcelona no se fía de la seguridad

En un principio, el partido iba a disputarse entre el 6 y el 15 de octubre. Aunque estaba descartado que algunos de los internacionales no iban a viajar, conscientes de que el 26 tenían que ir al Bernabéu para jugar El Clásico ante el Real Madrid. De hecho, la otra parte sabía que varias estrellas no iban a ir por mucho que hubiese sido mayor reclamo mediático.

Sin embargo, el Barcelona no ha querido correr el riesgo al temer por las medidas de seguridad que iban a implementarse para el partido. Eso hizo que el club se sentase a valorar y devolviese los cinco millones de euros al organizador y se quedase el equipo en España. De esta forma, el equipo culé descansará después del partido de este domingo en el Pizjuán ante el Sevilla para los partidos que restan el mes de octubre. El 18 jugará ante el Girona, si el Ayuntamiento lo permite, en el Camp Nou.