El Ayuntamiento de Barcelona no descarta el regreso al Camp Nou para el 18 de octubre

La vuelta al Camp Nou es uno de los temas más frustrantes que hay en el FC Barcelona. Incumplida la promesa de que el equipo volvería a su estadio en varias ocasiones, el enfado del barcelonismo hace que crezca la tensión con la directiva. Una fecha que se ha ido posponiendo a raíz de la negativa del Ayuntamiento, que le cerró la puerta al incumplir las medidas de seguridad necesarias para los espectadores.

Sin embargo, en los últimos ha habido un pequeño giro de guion que pone una nueva fecha de vuelta al estadio culé. Concretamente, el hombre que ha sembrado la esperanza en el Barça ha sido Albert Batlle, teniente de alcaldía de Seguridad: «¿Para el 18 de octubre? Tenemos la esperanza de que se hagan los ajustes a realizar y, desde el punto de vista de la seguridad, se pueda dar el visto bueno para reabrir parcialmente el Camp Nou. Pienso que se podrán arreglar los pequeños problemas que había», confesó.

En confirmarse esa fecha, la vuelta oficial sería en la novena jornada de Liga frente al Girona, justo después del parón de selecciones de octubre. «Estamos en el calendario adecuado. Se ha avanzado mucho y tendremos buenas noticias en breve. Lo prioritario es la seguridad, y cuando la Guardia Urbana y los Bomberos no nos dan luz verde o una validación sobre la seguridad, no se puede conceder la licencia», añadió en una entrevista para RAC1.

El Barcelona, pendiente de la primera licencia del Camp Nou

Por ahora, el Barcelona sigue a la espera de recibir la Licencia de Primera Ocupación, lo que le permitiría tener un aforo de 27.000 espectadores, lejos aún de los 104.600 que supone el 100% de lo que será su nueva capacidad. Cada semana que pasa, Joan Laporta pierde dinero por jugar en Montjuic en lugar del Camp Nou. Una nueva fecha para poner fin a uno de sus problemas más frustrantes.