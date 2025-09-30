El PSG lucirá el logo de la Fundación Xana frente al Barça en honor a la hija fallecida de Luis Enrique

El PSG quiere usar el foco mediático que supone jugar un partido de Champions ante el FC Barcelona como escenario perfecto para un gran gesto solidario hacia su entrenador, Luis Enrique. Para ello, el club francés lanzó una colaboración con la Fundación Xana en honor a la hija fallecida del técnico asturiano en 2019.

La elástica blanca tendrá el logotipo en la parte trasera, justo debajo del dorsal, edición que llevarán todos los futbolistas para el duelo en Montjuic: «Las camisetas que nuestros parisinos llevarán ante el Barça en la Champions serán subastadas y todos los fondos se donarán a la @fundacionxana», explicó el Paris Saint-Germain. Un gesto que gana más importancia después de que el pasado lunes se llevase la fundación el Premio Sócrates en la gala del Balón de Oro. Tributo que se otorga a las iniciativas que destacan por su lucha social y humanitaria.

La Fundación Xana nació a raíz de la trágica pérdida de la hija de Luis Enrique el 29 de agosto de 2019 a los nueve años por un osteosarcoma. Desde entonces, el técnico español ha ayudado en la lucha y creó la organización para ayudar a los niños que sufren enfermedades graves.

Un gesto que une a Barcelona y PSG por Luis Enrique

El miércoles, más allá de la rivalidad deportiva, será un día muy emotivo para Luis Enrique. El asturiano entrenó al club azulgrana entre 2014 y 2017, donde ganó la última Champions para el Barcelona. Aunque no es el primer reencuentro, el PSG busca un gesto público por el hombre que cambió la historia del club galo.

La temporada pasada les dio la primera Copa de Europa y se ha convertido en toda una leyenda en París. Es por ello que desde el Parque de los Príncipes quieren mimarle y apoyarle en uno de los grandes proyectos de su vida, como lo es la Fundación Xana. Un nombre que podrán verlo millones de personas este miércoles para seguir recaudando fondos para ayudar a la causa.