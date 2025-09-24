El Barcelona-PSG declarado de alto riesgo ante otra llegada masiva de ultras franceses

La Comisión Antiviolencia ha decretado declarar partido de alto riesgo el Barcelona-PSG del próximo 1 de octubre en el estadio Olímpico Lluís Companys. Una decisión provocada por la mala relación entre ambos clubes, lo acontecido en la gala del Balón de Oro y especialmente por la peligrosidad de los ultras franceses.

Una decisión que seguiría la misma línea que siguió el Gobierno después del cordón policial que estableció el pasado 16 de octubre cuando llegó el grupo radical de Olympique de Marsella a Madrid cuando jugó en el Santiago Bernabéu. De esta forma, el ministerio del Interior recordó que la declaración de alto riesgo obliga a los clubes a adoptar medidas de seguridad adicionales en el sistema de venta de entradas, la separación de las aficiones dentro de los recintos deportivos y el control de accesos al estadio.

También que las fuerzas de seguridad refuerzan sus despliegues preventivos, especialmente en lo referido a la vigilancia de las hinchadas, siempre en coordinación con todos los operadores implicados en la celebración del evento y la protección de los asistentes. Una medida que prevendría la tensión que viven hoy en día las dos instituciones.

Tensión entre Barcelona y PSG

La relación entre PSG y Barça no está en su mejor momento. El ejemplo perfecto fue este mismo lunes en la gala del Balón de Oro, donde acudieron centenares de ultras el PSG (el equipo de Luis Enrique estaba jugando a la misma hora el Clásico ante el Marsella) e insultaron a la expedición culé que acudió a París gritando «Puta Barça».

Los seguidores del equipo francés encendieron bengalas y obligaron a levantar un cordón de policías antidisturbios para evitar problemas en los aledaños del teatro Chatelet. Una gala en la que salió vencedor Ousmane Dembélé después de ganar el trofeo por encima de Lamine Yamal. Un partido que va más allá de sumar tres puntos más en la Champions.