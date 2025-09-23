France Football revela el resultado de las votaciones del Balón de Oro: «Dembélé no tuvo competencia»

Ousmane Dembélé ha conquistado el Balón de Oro 2025. Todavía no se han hecho públicas las votaciones, pero Vincent Garcia, editor jefe de France Football, dio unas pinceladas sobre cómo han quedado las puntuaciones. El jugador del PSG no tuvo competencia y se impuso «por un amplio margen» a Lamine Yamal en las votaciones. Su gran temporada en París le ha catapultado a lo más alto de la clasificación.

El francés era el principal favorito al galardón este año después de ganar cinco títulos con el PSG. Dembélé fue clave para que su equipo conquistara su primera Champions y firmó la mejor temporada de su carrera. En los momentos previos a entregar el Balón de Oro había dudas sobre quién sería el ganador, si Ousmane o Lamine. Los dos venían de ofrecer un buen rendimiento en el curso anterior, pero los números del francés eran mejores y eso decantó la balanza en su favor.

Vincent García dio una pista sobre las votaciones antes de que se hagan públicas. Al terminar la gala, el editor jefe de France Football reconoció que «si tuviera que darles una idea, no fue una competencia, sinceramente». Dembélé se impuso con claridad a la estrella del Barcelona, que se tuvo que conformar con el segundo puesto pese a las declaraciones de su padre, Mounir Nasraoui, que aseguró que «aquí ha pasado algo muy raro».

En declaraciones a L’Équipe TV publicadas por RMC Sport, Garcia comentó que fue «un Balón de Oro claro e inequívoco». Ousmane ha hecho méritos para llevarse este galardón. Los 35 goles y 16 asistencias firmadas la temporada pasada le han llevado a conseguir el mayor premio a nivel individual para un jugador.

Hasta el sábado no se darán todos los detalles de las votaciones y no se sabrá por cuánto ganó Dembélé a Lamine, pero según el editor jefe de France Football, «Ousmane Dembélé ganó por un amplio margen. Se ganó ampliamente el apoyo de nuestros jueces del Balón de Oro. Es un Balón de Oro que parece ser una opción sólida para nuestros jueces».

«Ousmane Dembélé ganó por un amplio margen en todos los continentes, ya sea en África, Europa, Sudamérica o Norteamérica», agregó. Había dudas sobre si la gran temporada del PSG podía dividir votos entre sus jugadores. Pero Dembélé destacó por encima de todos y eso se vio reflejado en las votaciones, aunque Vincent Garcia comentó que algunos de sus compañeros consiguieron algunos primeros puestos: «Vitinha logró algunos primeros puestos, Achraf Hakimi también, pero muy pocos».