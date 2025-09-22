Dembélé será el único miembro del PSG que acuda a la gala del Balón de Oro

Las horas previas a la entrega del Balón de Oro están marcadas por las filtraciones sobre el posible ganador. Las diferentes noticias que surgen alrededor de los equipos y jugadores implicados en las votaciones se interpretan como señales que inclinan el premio hacia un lado. Este es el caso de la ausencia del PSG en el acto que se celebrará en el Théatre du Chatelet de París, al que sí acudirá Ousmane Dembélé.

El atacante francés es el principal favorito a hacerse con el premio, aunque el nombre de Lamine Yamal ha comenzado a sonar con fuerza para imponerse en las votaciones. El PSG, que cuenta con casi un tercio de los jugadores nominados al Balón de Oro, no estará en la gala por motivos futbolísticos. Un temporal ha obligado a aplazar el encuentro de Liga ante el Olympique de Marsella, previsto para el domingo. El clásico del fútbol galo se disputará a las 20:00 horas de hoy en el Stade Vélodrome de Marsella. La directiva del PSG y varios de los nominados al premio no acudirán al evento por este motivo.

Hasta ocho jugadores del vigente campeón de la Champions League están entre los 30 candidatos al Balón de Oro: Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha, Joao Neves, Fabián Ruiz, Doué, Khvicha Kvaratskhelia y Ousmane Dembélé. El número asciende a nueve si sumamos a Gianluigi Donnarumma, traspasado al Manchester City en los días finales del mercado de fichajes. De este grupo de ocho jugadores, Dembélé, Neves y Doué no estarán disponibles para el encuentro en Marsella, pero sólo el primero de ellos acudirá a la gala en un principio.

Dembélé no es el único miembro del PSG que apunta a ser premiado en la tarde de hoy. Luis Enrique, que tampoco estará en el Théatre du Chatelet de París, es uno de los cinco candidatos a Mejor Entrenador. Arne Slot (Liverpool), Hansi Flick (Barcelona), Maresca (Chelsea) y Conte (Nápoles) completan el quinteto de técnicos. El conjunto parisino también suena con fuerza para recibir el premio como mejor club masculino del año, por delante de Liverpool, Chelsea, FC Barcelona y Botafogo. También están entre los candidatos al Trofeo Kopa a mejor joven el francés Désiré Doué y el portugués Joao Neves. El galo está entre los favoritos junto a Lamine Yamal o Dean Huijsen.

Con Dembélé, pero sin el Real Madrid

Pese a contar con Vinicius Junior, Kylian Mbappé y Jude Bellingham entre los candidatos al Balón de Oro, el Real Madrid no enviará ningún representante a la capital francesa. El principal motivo es que el equipo blanco disputa mañana su partido de la sexta jornada de Liga ante el Levante, en tierras valencianas. También sigue en el recuerdo de la directiva merengue el resultado de la pasada votación, en la que Rodri se impuso a Vinicius, que el club no olvida.

Tampoco estarán Thibaut Courtois, candidato al Trofeo Yashin, y Dean Huijsen, nominado al Trofeo Kopa. En cuanto al femenino, tampoco acudirá representación por las nominaciones de Caroline Weir al Balón de Oro y de Linda Caicedo al Trofeo Kopa.