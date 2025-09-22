Ángel Torres explota por el arbitraje favorable al Barça: «Era roja descarada»

Ángel Torres arremetió contra Ricardo de Burgos Bengoetxea por no expulsar a Raphinha tras un empujón a Diego Rico. El presidente del Getafe considera que el colegiado favoreció al Barcelona. El brasileño tenía una amarilla cuando empujó al futbolista azulón. En caso de mostrarle la tarjeta habría sido la segunda y, por tanto, roja.

Pero De Burgos optó por no enseñarle la segunda tarjeta amarilla a Raphinha, lo que provocó el cabreo de los jugadores y banquillo del Getafe. Los hechos sucedieron poco antes del descanso. Corría el minuto 46 cuando el árbitro señaló falta de Eric García por empujón. Había dejado seguir y en la continuación recuperó Koundé y Diego Rico llegó tarde y le pisó en el pie. Eso desató una trifulca entre los dos equipos y Raphinha acabó empujando al futbolista del Getafe, que cayó al suelo.

El árbitro decidió no sancionar a nadie y el brasileño continuó sobre el terreno de juego. «En el tema del empujón, aunque no había maldad, es para expulsarle y se ha hecho el ‘longui’», comienza diciendo Ángel Torres, muy cabreado por el arbitraje favorable al Barcelona. En su opinión era una roja «desacarada» a Raphinha por empujar a Diego Rico.

🤦‍♂️ «ERA ROJA DESCARADA». 😡 ¡Rajadón de Ángel Torres, presidente del Getafe, tras la no expulsión de Raphinha. 📹 @marccnunezz pic.twitter.com/8Etf7MTuZg — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 21, 2025

El Chiringuito de Jugones cazó al presidente del Getafe a la salida del Johan Cruyff y le preguntaron si era roja a Raphinha. Ángel Torres no se mordió la lengua y lo dejó claro: «Sí, hombre, descarado, eso no lo puede negar nadie. Yo no digo que posiblemente no hay maldad, pero ha tirado al del Getafe, al línea. Suficiente para expulsarlo. Y luego expulsa a otro porque está protestando el banquillo. ¿Qué quieres que lo aplauda?». Se refiere a la expulsión del segundo entrenador de Bordalás, Patri Moreno, en la segunda parte por protestar.

El resultado en ese momento era 2-0 favorable al Barcelona. Los de Hansi Flick habían sido muy superiores en la primera mitad y se marchaban al descanso con ventaja, gracias al doblete de Ferran Torres. De hecho, es Raphinha quien asiste al de Foios en el segundo gol del encuentro.