Doce meses negros para Pedro

En política siempre hay una palabra comodín para capear temporales (bulo, pseudomedios, lawfare… según el día), pero cuando el calendario judicial empieza a parecerse a una agenda de médico en invierno -una cita tras otra-, ya no estás en una estrategia de comunicación: estás en una suscripción premium a la hemeroteca.

Y así, con el país pagando la compra, mirando el recibo de la luz y preguntándose por qué seguimos sin Presupuestos nuevos, el Gobierno de Pedro Sánchez cierra el año con un fracaso en Extremadura, con la mirada puesta en Aragón y con un president catalán (y socialista) que intenta desmarcarse de su líder: «Somos partidos diferentes».

Hacemos un repaso, mes a mes, de un 2025 en el que el sanchismo ha ido sumando titulares (judiciales y económicos) a la misma velocidad que pedía pasar página.

Enero

Arranca el año, vuelve el IVA del 21% en la luz y, de paso, los alimentos básicos recuperan el 4% (sí, el superreducido, pero ya sin rebaja). De aperitivo, el alquiler estrena índice: revisión máxima del 2,2% en enero para los contratos bajo la Ley de Vivienda. No es que baje, es que sube con modales. Bonito bautizo de 2025.

Y como en España somos muy de empezar fuertes, el frente institucional también calienta: el Supremo cita como investigado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos. Por otra parte, el caso Koldo ya salpica la agenda parlamentaria de un ministro en activo: el Senado cita al ministro Ángel Víctor Torres en la comisión de investigación.

Y sólo estábamos empezando el año…

Febrero

Febrero confirma que lo de enero no era una anécdota: la inflación seguía en el 2,9%, empujada por carburantes y electricidad, aunque el aceite de oliva se pegara una caída del 21,9%. El bolsillo aprende rápido: cuando algo baja, suele ser para que lo notes… y luego vuelvan a subir otras tres cosas.

Y mientras la economía hace su sudoku, en política empieza a sonar un runrún. El juez decide retirar el pasaporte a José Luis Ábalos, prohibición de salir del país y comparecencias periódicas.

En paralelo, Víctor de Aldama declara en el Supremo y matiza que Ángel Víctor Torres sólo estuvo una vez en los pisos que alquilaba. Y hablando de ministros, Óscar Puente usó una imagen manipulada para insultar a Abascal: publicó una foto en la que se le veía de puntillas y le llamó acomplejado.

Marzo

Comienza la fiesta: en marzo el caso Begoña Gómez se convirtió en agenda: el juez Juan Carlos Peinado citó (el 10 de marzo) al ministro Félix Bolaños para declarar como testigo por la contratación en Moncloa de la asesora Cristina Álvarez.

A los pocos días, el 19 de marzo, la propia asesora y la Fiscalía recurrían la decisión de abrir una línea por malversación, porque, según sus escritos, no habría indicios que la sostuvieran: cuando el Ejecutivo presume de transparencia y acaba discutiendo indicios en recursos, la «normalidad democrática» suena a papel sellado.

Unos días después, Peinado dejó por escrito que no investigar el rescate de Air Europa podría ser «prevaricar» u «omitir perseguir delitos», insistiendo en esa vía y moviendo otra vez a la UCO a la ecuación: en Moncloa lo llaman «bulo»; en el juzgado, providencia.

Por otro lado, el Tribunal Supremo le dio otra vuelta de tuerca al frente institucional. El juez prorrogó seis meses la investigación a García Ortiz por presunta revelación de secretos. Un país donde el Gobierno presume de regeneración y su fiscal general está con prórroga judicial: el chiste se escribe solo.

Abril

Abril llegó con España liderando otro ranking europeo: 10,9% de paro, el más alto de la UE (dato Eurostat).

A final de mes, por si faltaba épica, la jueza de Badajoz procesó a David Sánchez (hermano del presidente) y a otras diez personas, incluido el presidente de la Diputación Miguel Ángel Gallardo, por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

Con ese combo (paro en lo alto y la familia presidencial entrando en fase de procesamiento) mayo vino a hacer lo de siempre: poner un titular económico amable… y confiar en que nadie mire la letra pequeña.

Mayo

Mayo intenta ponerse amable con la inflación: el IPC se sitúa en torno al 2% y la subyacente baja, pero la cesta te recuerda que no vive de la poesía: suben los alimentos y las bebidas. Pero la cosa no queda ahí, la vivienda marca en el segundo trimestre de 2025 una subida anual del 12,7%.

En mayo estalla la polémica por la publicación de mensajes privados entre Sánchez y Ábalos (difundidos por la prensa), con el Gobierno diciendo que es muy grave y sugiriendo incluso que podría ser delito.

Pero la cosa no quedó ahí, la jueza de Badajoz envió a juicio a David Sánchez en la causa sobre su contratación en la Diputación.

Junio

En automoción, la producción de coches cae un 11,7% interanual en mayo (dato que se publica en junio).

En el PSOE, el calor no viene del verano: el 12 de junio Santos Cerdán dimite tras un informe de la UCO, y Sánchez pide perdón públicamente por haber confiado en él. Ahí ya no hay storytelling que lo arregle: cuando tienes que pedir perdón en prime time, la trama te ha ganado el montaje.

Julio

Julio, que debería ser un mes de paso entre el chiringuito y la playa, llegó con el ingreso en prisión provisional sin fianza para Santos Cerdán, y como guinda amarga para el pastel, el PSOE encaja la renuncia de Paco Salazar tras acusaciones de acoso sexual, que reabren el debate del feminismo socialista… me río yo de estos feministas.

Y por si esto no era poco para un gobierno marcado por casos de corrupción y acoso sexual, la AIReF avisa de que para cumplir la regla de gasto nacional harían falta casi 11.000 millones en medidas este año.

Agosto

Bendito mes para el Gobierno. Silencio total en las instituciones… y en los juzgados. Pero ¡ay Pedro! Mientras una ola de incendios asolaba España, Sánchez decidió llevarse a toda la family (hermano y cuñada incluidos) a la residencia Real de La Mareta. 20 escoltas, 40 guardias civiles y hasta una patrullera blindaron a la familia Sánchez durante sus apacibles vacaciones…

Septiembre

Septiembre regresa a la rutina y no se olvida de la tasa de paro en nuestro país: 10,45%, seguimos viviendo con dos cifras de paro como quien convive con humedad en casa.

Cerdán sigue acaparando titulares: el Supremo le mantiene la prisión provisional por riesgo de destrucción de pruebas.

Octubre

Por un lado, Junts tensa la negociación de los Presupuestos, y por otro, el juez Peinado prorroga la investigación a Begoña Gómez hasta abril de 2026.

Noviembre

Anticorrupción puso cifras a la decadencia: pidió 24 años de prisión para José Luis Ábalos y 19 años y medio para Koldo García; ya no era un debate de tertulia televisiva, era aritmética penal con sello oficial.

El golpe seco del calendario llegó el 27 de noviembre cuando el Supremo acordó prisión provisional, comunicada y sin fianza para ambos y entraron en Soto del Real. España cerró el mes con una estampa difícil de maquillar: el ex ministro que fue columna del PSOE camino de la cárcel, y su hombre de confianza detrás; la «regeneración» convertida en ingreso y el relato, otra vez, pidiendo un vis a vis.

Diciembre

Diciembre ya no remata: acumula. En vivienda, el INE marca un nuevo máximo y un +12,8% interanual en el tercer trimestre.

En tribunales, el año se cierra como se ha escrito: la Audiencia Nacional abre una pieza separada y secreta para investigar pagos en efectivo del PSOE entre 2017 y 2024.

De propina, Peinado vuelve a preguntar a la UCO si hay «hechos nuevos» sobre Air Europa. España despide el año como siempre: uvas, brindis… y un «esto sigue».