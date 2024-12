¿’Lawfare’, Sánchez? ¡Llegaste por una sentencia!

Una de las afirmaciones más irrisibles de todo lo oído en el 2024 por no decir en lustros: «Los jueces españoles no han terminado la Transición…».

De la capacidad del sanchismo rodeado por la corrupción, abuso de poder y prácticas antidemocráticas para retorcer la verdad e instalarse en el realismo mágico (la realidad no es la que es sino cómo la percibo yo) es un botón de muestra el hecho de la UCO y el teléfono móvil del fiscal general. El equipo de opinión sincronizada y dirigida desde La Moncloa repite y repite al unísono que no se han encontrado mensajes que prueben que García Ortiz conspiró contra el novio de Ayuso. Se olvidan conscientes y torticeramente de señalar que es porque el fiscal general había borrado los mensajes al ser imputado por el Tribunal Supremo.

De modo y manera que nada puede extrañarnos. Si hasta el mismísimo presidente del Gobierno lidera esa manipulación…

Bien lo de los jueces que no han entendido la democracia. La mayor parte de ellos no habían nacido cuando murió Franco y tienen acreditado un largo historial de conocimiento del Derecho y su aplicación. Curiosamente, siempre que el gobierno sanchista atraviesa por dificultades aparecen los mismos, generalmente encabezados por el ex juez Garzón, vomitado fuera de la carrera por sus propios compañeros por prevaricar, si bien tendría que haber sido expulsado con deshonor cuando pidió y recibió dinero del banquero Emilio Botín.

Luego, aparecen los inevitables Andrés Ibáñez, Martín Pallín, González y Carmena –que nunca ganó plaza alguna en buena luz, lo suyo fue el dedo político lo que la llevó a impartir ¿justicia?–. Ignoro si a ese corto elenco de profesionales de la judicatura y la fiscalía que viven de la Justicia les gusta más el sistema implantado a sangre y fuego en Cuba,Venezuela o Corea del Norte. Pregunto sólo por saber…

El bulo del sanchismo de que hay jueces que practican el lawfare contra él, su familia y todo lo que representa se diluye como un azucarillo simplemente con recordar que llegó al poder mediante una sentencia firmada por los jueces De Prada y Julio El durmiente. ¿Incluimos a ellos en el lawfare?