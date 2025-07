Colas en Lidl por el aparato para preparar tus ensaladas que te solucionará el verano: cuesta menos de 10 euros

Durante la temporada de verano, el simple hecho de encender el fuego da pereza. Lo que apetece de verdad son comidas rápidas, frescas y que no nos tengan media hora en la cocina. Las ensaladas, con todos sus colores y combinaciones, son la tabla de salvación cuando el calor aprieta. Pero, claro, ponerse a cortar todos los ingredientes a mano, uno por uno, no siempre es lo más apetecible. ¿Cuántas veces has dejado de preparar una ensalada más elaborada sólo por no ponerte a picar o rallar? Pues dile adiós a este problema ya que Lidl tiene el aparato para preparar tus ensaladas que te solucionará el verano.

Lidl ha lanzado un rallador multifuncional con cuatro accesorios que se adapta a cualquier verdura, fruta o incluso queso. Todo por 8,99 euros. Una de esas herramientas que parecen una tontería hasta que la pruebas y te das cuenta de que te ahorra tiempo y dolores de cabeza. No es casualidad que en su web esté siendo uno de los productos más buscados este verano. Lo mejor es que solo está a la venta online, lo que hace más cómodo poder adquirirlo. En unos días lo tienes en casa y listo para entrar en acción. Porque al final, cuando llega el calor, el objetivo es comer bien sin complicarse la vida, y este rallador te lo pone fácil. Además, el hecho de poder cambiar entre varios tipos de corte en segundos te da libertad para improvisar. Desde una ensalada sencilla hasta una guarnición más vistosa, todo se hace sin esfuerzo y sin perder tiempo.

Lidl tiene el aparato para preparar tus ensaladas de verano

¿Te suena esa sensación de querer hacer una ensalada de colores, con todo cortado perfecto, y acabar con el cuchillo torcido y mil cacharros sucios en la encimera? Este aparato de Lidl no es el típico rallador plano de toda la vida. Es un 4 en 1, con cuatro accesorios que se cambian en un momento: uno para rallar de forma gruesa, otro para rallar fino, un cortador de rodajas y otro para hacer tiras en juliana. Con sólo cambiar la cuchilla puedes preparar zanahoria rallada, rodajas de pepino, calabacín para la plancha o incluso virutas de chocolate para el postre.

Algo que me gusta es que no necesitas tener mil trastos en el cajón de la cocina. Con este solo aparato tienes todo lo básico. Y, al ser de acero inoxidable, los cortes son limpios y rápidos, nada de quedarte media hora pasando el mismo trozo de verdura. Es de esos utensilios que, cuando empiezas a usarlo, no sabes cómo has podido estar tanto tiempo sin él.

Ocupa poco y es fácil de guardar

Uno de los problemas de muchos aparatos de cocina es que terminan ocupando más espacio del que merecen. Con este rallador pasa justo lo contrario: es compacto (25,5 x 10 x 10 cm) y viene con un envase para guardar los accesorios sin que se pierdan por el cajón. Sólo pesa 592 gramos, así que se maneja con facilidad.

Además, Lidl ha pensado en la seguridad. Trae una pieza de protección para los dedos, algo básico si no quieres terminar con un corte mientras rallamos a toda velocidad. Y si tienes niños en casa que quieren ayudar a preparar la cena, puedes estar tranquilo.

Imagina preparar una ensalada de verano en minutos: rodajas de tomate y pepino, zanahoria en juliana, un poco de queso rallado por encima y aliño al gusto. Todo sin manchar media cocina ni pasarte media hora con el cuchillo.

Limpieza rápida y materiales resistentes

Está hecho además con una mezcla de ABS, PP, TPE y acero inoxidable, lo que significa que no se deforma ni pierde filo a la primera de cambio. Y lo mejor: se puede meter en el lavavajillas. Es el típico utensilio que, una vez terminas, lo enjuagas o lo metes en el lavavajillas y te olvidas.

¿Vale la pena por menos de 10 euros?

La respuesta rápida es sí. Por menos de 9 euros tienes un utensilio práctico, duradero y que te va a ahorrar tiempo cada vez que cocines. Es difícil encontrar algo así que sea tan útil y tan barato. Lo mejor es que no necesitas experiencia en la cocina para sacarle partido. Incluso con frutas o ingredientes más blandos, las cuchillas trabajan rápido y el resultado siempre es uniforme.

Si buscas una forma de darle vidilla a tus ensaladas y no quieres gastar una fortuna, este gadget de Lidl es una apuesta segura. Es de esas compras que parecen pequeñas, pero que terminan siendo las que más usas.

En definitiva, si eres de los que preparan ensaladas en casa o para llevar a la playa o a la montaña ahora en verano, este rallador de Lidl te salva la vida. Cortas todo en cinco minutos y lo guardas en un táper. Además, como es tan compacto, no te da pereza sacarlo, algo que pasa con otros aparatos más aparatosos.