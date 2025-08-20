El Grupo CIMIC, filial de la constructora española ACS, ha logrado revalidarse como líder en el suministro eléctrico en Australia. La compañía, a través de UGL, su filial en el país oceánico, ha adquirido una prórroga esta semana para continuar su contrato con Stanwell Corporation Limited, un proveedor de energía nacional participada por el Gobierno de Queensland (Australia) hasta 2029. Este estado de Australia es la tercera región más poblada del país y cuenta con ciudades como Brisbane y las míticas playas del Gold Coast.

En este sentido, UGL seguirá prestando los servicios de mantenimiento y revisión esenciales, que incluye las principales obras de gestión de instalaciones además de la interrupción del servicio incluidas en la cartera de generación de energía de Stanwell Corporation. Esto incluye las centrales eléctricas de Stanwell, Tarong y Tarong North, a las que UGL lleva prestando apoyo desde más de una década.

El presidente ejecutivo de CIMIC, Juan Santamaría, acogió las noticias. «Esta renovación refleja la capacidad demostrada de UGL para mantener infraestructuras energéticas complejas de forma segura y eficiente. Estamos orgullosos de seguir apoyando a Stanwell en el suministro de electricidad segura y fiable a las comunidades e industrias de toda la zona este de Australia».

Por otro lado, el director general de UGL, Doug Moss, también se mostró optimista. «Desde 2014, la colaboración de UGL con Stanwell se ha basado en la confianza, el rendimiento y la excelencia técnica. Esta ampliación reconoce la experiencia de nuestro equipo en la prestación de servicios de mantenimiento de alta calidad que mantienen los activos de generación funcionando al máximo rendimiento».

La constructora UGL fue adquirida por el Grupo CIMIC en 2016, un gigante en la construcción de ferrocarriles con sede en el norte de Sídney. UGL es un líder en el país en generación eléctrica e infraestructuras.