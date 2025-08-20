La Inteligencia Artificial impulsa el cambio en Endesa: más eficiencia, más seguridad, mejor servicio

Endesa está impulsando una transformación integral gracias a la inteligencia artificial (IA), que ya se aplica en todas sus líneas de negocio: generación, distribución, comercialización, fiscalidad, recursos humanos y atención al cliente. La compañía aplica IA en todos sus negocios para mejorar la eficiencia, reforzar la seguridad, optimizar la atención al cliente y avanzar hacia un modelo energético más inteligente y sostenible. Esta apuesta estratégica está mejorando la eficiencia operativa, reforzando la seguridad, optimizando la experiencia del cliente y potenciando el valor del trabajo humano.

En el área de Generación, Endesa fue pionera en el uso de IA desde 2017, aplicándola al mantenimiento predictivo, la detección de causas de pérdida de producción o el diagnóstico automático de imágenes. Hoy, la IA generativa permite el acceso rápido a la información técnica mediante lenguaje natural, y es un punto clave para optimizar nuestro trabajo integrando la información de sistemas como SAP.

En Distribución, la IA se utiliza desde 2016 para detectar fraude eléctrico y monitorizar la red. Proyectos como Resisto o Aerial Core combinan IA, drones y sensores para anticipar riesgos climáticos, mejorar la seguridad y reducir emisiones. Además, se aplica IA generativa para optimizar código y procesos técnicos.

En Comercialización, la IA generativa está transformando la relación con el cliente: permitirá generar propuestas personalizadas en segundos, detectar emociones en tiempo real, simular escenarios de ahorro energético y entrenar a nuevos agentes con conversaciones hiperrealistas. Todo ello con el objetivo de ofrecer una atención más rápida, empática y eficaz.

La IA también se ha integrado en funciones clave como fiscalidad y recursos humanos, con asistentes virtuales que agilizan tareas, mejoran la experiencia del empleado y liberan tiempo para actividades de mayor valor.

Endesa impulsa esta transformación con una estrategia clara: combinar soluciones de mercado con desarrollos propios, escalar los pilotos más prometedores y fomentar el uso ético y responsable de la IA a través de iniciativas como sinergIA, diseñada para potenciar el conocimiento y la integración de la inteligencia artificial en el día a día de Endesa, promoviendo su uso eficiente, accesible y alineado con los valores de la compañía.

“Estamos construyendo una organización más inteligente, proactiva y orientada al cliente, preparada para liderar la transición energética desde la innovación”, destacan desde Endesa.