A lo largo del año, todos los alumnos cuentan con varios periodos de vacaciones o de días festivos. Y aunque la Navidad y el verano son los más destacados, no nos podemos olvidar de las vacaciones de Semana Santa ya que son además las próximas que se van a celebrar. De este modo, y si ya estás organizándote para ver que planes hacer con los niños en Semana Santa o con quién se van a quedar hasta que lleguen los días festivos, será bueno conocer cuáles son las fechas exactas de las vacaciones de Semana Santa 2026 en los colegios de Madrid, es decir, cuándo empiezan y cuándo acaban.

El de Semana Santa es un un descanso muy esperado por los propios alumnos, que llegan a finales de marzo con exámenes acumulados, deberes , trabajos, actividades deportivas, y el cansancio propio del segundo trimestre. Ese paréntesis permite respirar y volver a clase en abril con otra energía. Por eso es importante tener claras las fechas y no dejarlo para el último momento, especialmente en un año como 2026 en el que el calendario encadena dos jornadas no lectivas que amplían la Semana Santa escolar. Para evitar confusiones, conviene fijarse en el calendario oficial de la Comunidad de Madrid, que marca siempre los periodos sin clase para todos los niveles educativos. En 2026 no hay cambios de última hora ni excepciones por etapas, sino que todas las fechas se aplican por igual en Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional. Con esto claro, es mucho más sencillo como decimos, organizar los días libres y prever posibles viajes, conciliación o actividades de ocio para los más pequeños.

Cuándo empiezan las vacaciones de Semana Santa 2026 en los colegios de Madrid

Las vacaciones de Semana Santa en los colegios madrileños arrancarán el viernes 27 de marzo de 2026, un día que figura como no lectivo y que, en la práctica, marca el comienzo real del parón escolar. Desde esa fecha los alumnos ya no vuelven a las aulas hasta después de Pascua. No es lo habitual en todos los cursos, pero este año el calendario escolar coloca ese viernes como punto de partida del descanso, algo que estira ligeramente el periodo respecto a lo que muchas familias esperan por tradición.

De este modo, y teniendo ese día en mente, muchos podrán organizar planes desde ese mismo fin de semana, sin ajustes de última hora ni carreras para cuadrar horarios. Y quienes se queden en Madrid encontrarán una ciudad que empieza a moverse con ambiente de Semana Santa, con actividades culturales, propuestas municipales y una oferta que suele crecer a medida que avanza la festividad.

Y si podemos hacer vacaciones los mismos días que los niños, el adelanto también viene bien para evitar aglomeraciones. Al no concentrarse todos los desplazamientos en un único día de salida, los viajes se reparten mejor y resulta más sencillo organizar escapadas cortas o visitas familiares. Al final, ese pequeño margen extra acaba marcando la diferencia para muchas familias que intentan compaginar trabajo, vacaciones y descanso sin que todo quede encajado al milímetro.

Cuándo terminan las vacaciones y cuándo vuelven a clase los alumnos

El regreso al colegio se producirá el martes 7 de abril de 2026. Esto significa que el último día sin clase será el lunes 6 de abril, una fecha que también forma parte del periodo no lectivo. Con esto, el descanso escolar se prolonga hasta completar once días consecutivos, desde el viernes 27 de marzo hasta el lunes 6 de abril, ambos incluidos.

El lunes 6 coincide con Lunes de Pascua, una jornada que en algunas comunidades autónomas es festiva y que, en el caso de Madrid, se incorpora como día no lectivo dentro del calendario escolar. Este encaje hace que el regreso se retrase un día más respecto a lo que muchas familias están habituadas, por lo que conviene tenerlo presente para evitar confusiones o planificar actividades sin margen. Para los centros educativos, este periodo supone una pausa estratégica justo antes del inicio del tercer trimestre, una fase del curso en la que se multiplican los proyectos, trabajos finales, exámenes de evaluación y pruebas de acceso.

Duración total de las vacaciones de Semana Santa 2026 en Madrid

En total, los alumnos disfrutarán de once días de vacaciones. Aunque el periodo litúrgico de Semana Santa es más corto, el calendario escolar madrileño siempre incorpora días no lectivos antes y después para ajustar el cómputo anual y para facilitar la organización del trimestre. En 2026 se vuelve a repetir esta estructura, lo que deja un bloque amplio de descanso que resulta útil tanto para las familias como para los centros.

De todos modos conviene tener en cuenta que para los trabajadores, los días festivos serán el Jueves y Viernes Santo, así como el fin de semana, de modo que padres y madres madrileños tendrán seguro cuatro días de puente, mientras que algunos tal vez sí que puedan tener los mismos días que sus hijos. Y así, con un descanso más largo los niños (así como los padres) pueden desconectar de manera efectiva, evitar acumulación de tareas y favorecer el rendimiento académico en abril y mayo, meses clave en prácticamente todas las etapas.