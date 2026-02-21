Comer por 5 euros y dormir por 20: los destinos baratos a los que puedes viajar esta Semana Santa sin arruinarte

Con la llegada de la Semana Santa 2026, muchas personas se preguntan cómo viajar sin gastar una fortuna. Por suerte, existen destinos muy interesantes donde el coste de vida es sorprendentemente bajo. Restaurantes con platos locales por apenas 5 €, hoteles con habitaciones por 20 € la noche y una oferta cultural muy interesante hacen de estas ciudades opciones imbatibles.

A continuación, te proponemos cinco ciudades ideales para una escapada asequible: Wrocław (Polonia), Sofía (Bulgaria), Bucarest (Rumanía), Tirana (Albania) y Riga (Letonia). Recuerda que los vuelos baratos y los alojamientos económicos se agotan rápido, por lo que es importante reservar con antelación.

Los mejores destinos para viajar en Semana Santa

@viajeroextranjero 🤩 Hoy te enseño dos ciudades PRECIOSAS y muy desconocidas 😍 Toma nota para tu próximo viaje por Europa! • 🇵🇱 Polonia es un país que nos encanta, teníamos súper buen recuerdo de cuando estuvimos en 2016 y con esta escapada lo hemos confirmado 🥹 Hemos visitado Wroclaw y Poznan, dos ciudades que recomendamos a todo el mundo y que deberían estar en tu lista viajera ✈️😍 • 📝¿QUÉ HACER EN WROCLAW? – Plaza del Mercado: A las 8:00 está completamente vacía (perfecto para fotos). El resto del día tiene un ambiente ideal. – Sube al Puente de los Penitentes. – Isla de la Catedral, la más antigua de la ciudad. – NO PUEDES PERDERTE al farolero, llega al atardecer y enciende a mano las bombillas de gas cada día (más info en stories) 💡 – Compra el mapa de los gnomos y descubre todos los duendecillos de la ciudad, fue algo que nos encantó 😂 – El campanario de la Basílica de Santa Elisabeth al atardecer tiene las mejores vistas de la plaza ⛪️ – Panorama de Racławice, una pintura 360° espectacular. – Centro del Centenario, donde se grabó la arena de Balada de Pájaros Cantores y Serpientes 🎬 – Excursión de un día a las Iglesias de la Paz, y al castillo de Ksiaz. 📝¿QUÉ HACER EN POZNAN? – Plaza del Mercado, una de las más bonitas que hemos visto nunca, llena de casitas de colores. – Prueba los famosos croissants de San Martín (se venden al peso) – En el Museo del Croissant puedes aprender cómo lo hacen (shows en polaco e inglés) 🥐 – No te pierdas las famosas cabras que se chocan en la torre del ayuntamiento, lo más conocido de Poznan. Todos los días a las 12:00 (también a las 15:00). – Sube al Castillo Real para tener las mejores vistas 🏰 – Visita la Isla de la Catedral, donde están enterrados los fundadores de Polonia. 🍴COMIDAS: – Pierogi: no te puedes ir de Polonia sin probarlos, dumplings rellenos 🥟 – Zurek: sopa con un ligero toque agrio. Está buenísima, y suelen servirla dentro de un pan – Golonka (codillo) – Magret de pato • Guarda el Reel para tener toda esta info 🥰 • CoIa boracion pagada x Polonia Travel.

Wrocław (Polonia)

Wrocław, en el suroeste de Polonia, combina arquitectura medieval y modernidad con precios muy accesibles. Un plato típico de pierogi o zapiekanka se puede encontrar en bares y restaurantes tradicionales por 5 €. Su casco antiguo es un auténtico museo al aire libre; la plaza Rynek, con sus coloridas fachadas y edificios gremiales del siglo XIII, es el corazón de la ciudad.

Sofía (Bulgaria)

Sofía, la capital de Bulgaria, es una apuesta segura para quienes buscan alternativas a las grandes capitales europeas. Una comida completa puede costar entre 6 y 7 €, y es posible encontrar alojamientos familiares por 20 € la noche, especialmente si reservas con antelación o te alejas un poco de las zonas más céntricas. Pero Sofía no sólo es barata, sino que también tiene un rico patrimonio histórico y cultural: la Catedral de Alejandro Nevski, el Museo Nacional de Historia o el conjunto termal de las Termas Romanas son paradas obligatorias.

Bucarest (Rumanía)

Bucarest, conocida como la «Pequeña París», es otra de las mejores opciones para viajar en Semana Santa. Además de sus bulevares amplios y sus edificios neoclásicos, la gastronomía es exquisita, con platos como sarmale (rollos de col rellenos) o ciorbă (sopa agria). La cerveza local, incluidos muchos productos artesanales, suele costar entre 2 € y 3 €.

Tirana (Albania)

Si buscas un destino un poco menos convencional, Tirana, la capital de Albania, te puede sorprender. Los precios de los restaurantes locales suelen ser muy asequibles: un plato principal con ensalada y pan puede costar alrededor de 5 €, y la cocina albanesa destaca por sus sabores mediterráneos y productos frescos. Para quienes les gusta la historia y la mezcla de culturas, el Bunk’Art (un museo en un antiguo búnker subterráneo) es una visita única y asequible.

Riga (Letonia)

Riga, la capital de Letonia, es un uno de los mejores destinos de Europa para viajar en Semana Santa. Su casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, alberga edificios góticos y art nouveau. La comida tradicional letona, como la sopa de guisantes o los panqueques de patata, se puede encontrar en cafeterías locales por cerca de 6 €.