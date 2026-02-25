Éste es el verdadero origen de los 21 millones de kilos de manzanas que ha comprado Mercadona

Mercadona ha explicado por fin de dónde salen los 21,2 millones de kilos de manzanas que ha movido esta campaña, y el dato no tiene mucho misterio, ya que prácticamente toda esa fruta procede de acuerdos que la cadena mantiene desde hace años con productores de Girona y Lleida. No es un anuncio puntual ni una operación extraordinaria, sino que forma parte de una manera de trabajar que la empresa repite cada temporada para asegurarse producto nacional y, de paso, dar estabilidad a las zonas que viven de estos cultivos.

La compañía insiste en que este año ha funcionado igual con compras planificadas, cosechas coordinadas con las cooperativas y un suministro que, según explican, ha sido «constante» pese a los altibajos del campo. Al final, lo que llega a las tiendas es la parte visible. Lo que no se ve es el trabajo previo entre la cadena y los productores para poder cumplir con volúmenes, calidades y tiempos de recolección. En cifras, el reparto es claro ya que algo más de 11,6 millones de kilos salen de explotaciones gerundenses y cerca de 9,5 millones de las leridanas. Cataluña vuelve a colocarse así como una de las principales zonas de origen para la fruta dulce que Mercadona vende en sus supermercados.

Éste es el verdadero origen de las manzanas de Mercadona

Según la información facilitada por la compañía, más de 11,6 millones de kilos proceden de explotaciones de las comarcas de Girona y 9,5 millones de las comarcas de Lleida. Para gestionar este volumen, Mercadona trabaja con cuatro proveedores de referencia:

Fructícola Empordà

Girona Fruits

Nufresco

Catafruit

Los dos primeros operan en tierras gerundenses; los otros dos, en la zona leridana. Son empresas que conocen el terreno, las exigencias del cultivo y los ciclos de producción de cada variedad. Además, cuentan con redes de agricultores que abastecen los almacenes y cooperativas locales.

Localidades proveedoras en Girona

Las manzanas proceden de municipios como Bordils, Castelló d’Empúries, Gualta, Fontanilles, Sant Pere Pescador, Torroella de Fluvià, Ullà o Vilamacolum, zonas muy ligadas históricamente a la fruta dulce por la calidad de sus suelos y el clima de la costa y el interior.

Localidades proveedoras en Lleida

En la provincia leridana, los cultivos se concentran en localidades como Albesa, Barbens, Gerb, Gotarta, La Fuliola o Mollerussa, donde la fruticultura forma parte del paisaje económico desde hace décadas.

Las variedades que compra Mercadona y por qué se han elegido

La cadena comercializa varias variedades según disponibilidad y demanda, pero en la campaña actual destacan cinco:

Golden

Granny Smith

Tutti

Royal Gala

Fuji

Las dos primeras, Golden y Granny, se mantienen durante prácticamente todo el año, gracias a la capacidad de conservación y a su presencia en la mayoría de explotaciones. Son las variedades más estables y las que sostienen el grueso del suministro. Las otras tres completan la oferta. Royal Gala y Fuji son especialmente valoradas por su sabor más dulce y por la creciente demanda de formatos listos para consumo directo, mientras que Tutti es una variedad emergente que gana presencia en supermercados por su productividad y su buena aceptación entre los consumidores.

Por qué Mercadona compra tanta fruta a Girona y Lleida

La compañía insiste en que estos acuerdos forman parte de su «compromiso con el sector primario», una expresión habitual en sus comunicados pero que, en esta ocasión, se traduce en cifras muy concretas. Girona y Lleida son dos de las zonas más importantes de producción de manzana en España. La calidad, el rendimiento por hectárea y la profesionalización de las cooperativas hacen que la cadena garantice suministro estable sin recurrir únicamente a importaciones.

Además, trabajar con proveedores de proximidad permite ajustar mejor los calendarios de recolección, garantizar trazabilidad desde el campo y mantener relaciones a largo plazo con explotaciones familiares que dependen de la estabilidad en la compra. La compañía también ha ampliado compras de otras frutas procedentes de estas provincias. En 2025, adquirió 10,2 millones de kilos de peras cultivadas en Lleida y 800.000 kilos de higos, estos últimos suministrados por Figs Fruits y La Coma Fruits. La estrategia, por tanto, no se limita a la manzana: abarca buena parte de la fruta dulce catalana.

El «verdadero origen» de estos 21 millones de kilos

Detrás del titular hay algo más que una cifra récord. El origen real de estas manzanas está en:

que llevan décadas cultivando fruta dulce en territorios muy dependientes del campo. Cooperativas que agrupan a pequeños productores y garantizan que la fruta llegue al canal comercial con estándares de calidad constantes.

altamente especializadas, donde el cultivo de manzana es el sustento de buena parte de la economía local. Un modelo de compra estable, donde la gran distribución se compromete a absorber volúmenes significativos año tras año.

En otras palabras, el origen no es sólo geográfico, sino también social y económico. Y es el resultado de una estructura productiva que permite que las explotaciones familiares sigan siendo viables.