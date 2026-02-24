Yolanda Díaz no rectifica sus acusaciones ‘fake’ contra Julio Iglesias: «Defiendo a las mujeres»

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reaccionado a la denuncia de Julio Iglesias, adelantada en exclusiva por OKDIARIO. El cantante ha interpuesto una demanda por difamaciones y ha solicitado la celebración de un acto de conciliación tras haberle acusado -sin pruebas- de cometer «abuso sexuales en situación de esclavitud».

«Defiendo a las mujeres trabajadoras ante cualquiera que vulnere su integridad y sus derechos y no voy a dejar de hacerlo. Con denuncias o sin denuncias, las mujeres ya no nos callamos», ha escrito la líder de Sumar en la red social Bluesky haciendo referencia a la noticia publicada por OKDIARIO.

La defensa del cantante, ejercida por el penalista José Antonio Choclán, pide a Yolanda Díaz que se avenga a reconocer el carácter injurioso y calumnioso de sus comentarios y que se retracte públicamente de los mismos en la misma forma en la que estos fueron difundidos (en redes sociales y en una entrevista en RTVE).

Además, solicita que se indemnice a Julio Iglesias con el importe en el que se fijen prudencialmente los daños causados en función de la difusión alcanzada por el comportamiento injurioso y calumnioso.

El escrito, al que ha tenido acceso en exclusiva OKDIARIO, está dirigido al tribunal de primera instancia de la sección civil que corresponda. La conciliación es el paso previo a la interposición de querella por la presunta comisión de delitos de injurias con publicidad y calumnias.

Choclán recoge en su escrito las manifestaciones vertidas por Yolanda Díaz que hizo públicas el día 13 de enero de 2026, a las 12:27 horas, a través de su perfil en una red social. «Escalofriantes testimonios de las ex trabajadoras de Julio Iglesias. Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente. Gracias a las mujeres valientes y a las periodistas de @eldiario.es por denunciarlo», escribió al respecto.

«Dicha publicación fue ampliamente comentada y compartida en redes sociales por los usuarios de la misma y se generaron noticias en otros medios de comunicación que se hicieron eco de tales manifestaciones», argumenta la defensa de Julio Iglesias.

Un día después de esta publicación, el 14 de enero, Díaz concedió una entrevista al programa La Hora de la 1, en la que manifestó: «La investigación que estamos conociendo estos días da terror, da pánico, se concentran todas las vulneraciones de los derechos humanos en mujeres que además efectivamente estaban en una posición de inferioridad extrema».

Asimismo, Yolanda Díaz alabó el trabajo de las periodistas sin respetar la presunción de inocencia de Julio Iglesias: «Condena rotunda, apoyo inmediato a las víctimas y animarlas a que prosigan, felicitaciones a las periodistas que han llevado adelante este magnífico trabajo, y por tanto, enhorabuena y desde luego contundencia. Esto es lo que tenemos que decir y también una reflexión sobre las mujeres que estamos hartas, completamente hartas del maltrato sistémico que estamos sufriendo».