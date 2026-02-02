Nueva pataleta del Gobierno de España, en colaboración con eldiario.es, contra Julio Iglesias: abre un expediente «por traer empleadas con visado de turista» a Marbella en julio de 2021 para atender a su familia. Todo ello tras el fiasco de la denuncia por agresión sexual que fue archivada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

El Ministerio de Exteriores va a por Julio Iglesias. El digital eldiario.es está tratando de maniobrar para que el cantante se pronuncie sobre si tiene constancia o si quiere hacer algún comentario acerca de que el Ministerio de Exteriores ha abierto una inspección de oficio por los visados de turista que el consulado de España concedió a varias trabajadoras del cantante para trasladarlas de República Dominicana a España.

El digital que dirige Ignacio Escolar ya publicó, en su serial contra Julio Iglesias, que trajo a tres empleadas de su mansión de Punta Cana con visado de turista a trabajar a su casa de Marbella. Aseguraron que las trajo en condiciones de trabajo sin contrato ni Seguridad Social y pagándolas 340 euros.

Según ha podido saber este periódico, el cantante las tenía dadas de alta como trabajadoras en la República Dominicana donde trabajan habitualmente. Las contrató con un salario superior al que se suele pagar en el país caribeño y las dos empleadas no tuvieron problema en viajar, ya que Julio Iglesias les tramitó personalmente el visado.

Para ello, el cantante siguió los cauces diplomáticos y envió una carta al cónsul solicitando su ayuda para pedir los visados Schengen para que sus empleadas viajasen a España para atender a su familia. Se trata de una práctica habitual en cuanto al personal de servicio que viaja con la familia que le emplea de vacaciones y que tan sólo está unos días en el país de destino.

Es importante recalcar que ninguna de las dos denunciantes de agresión sexual fueron las que viajaron a Marbella a atender a la familia de Julio Iglesias. Fueron otras trabajadoras a las que se les concedió el visado y que entraron a España con los permisos que estipulan las leyes de extranjería, por lo que no existe delito alguno.

Julio Iglesias desconocía esta inspección

El Ministerio de Exteriores ha abierto esta inspección de la que sólo tiene constancia eldiario.es. Aún no se ha hecho pública esta inspección que ha pillado a Julio Iglesias por sorpresa.

El cantante ha vuelto a enterarse por los medios de comunicación de las investigaciones que se abren en España contra él. Julio Iglesias aún no ha podido acceder a la denuncia de agresión sexual que se tramitó en la Audiencia Nacional y por la que se tomó declaración a sus empleadas por videoconferencia.

Su defensa ha pedido en dos ocasiones personarse en las diligencias y que le dieran traslado de lo acontecido sin éxito. Pese a que el interesado desconoce del asunto, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha informado del mismo.

«No nos preocupa»

La información del nuevo problema que el Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere acarrearle a Julio Iglesias ha sorprendido al entorno del cantante. «No nos preocupa para nada», explican las mencionadas voces.

Se trata de una nueva cacería similar a la que también vivió Nacho Cano cuando le persiguieron por traer a becarios mexicanos a estudiar a España para que tuvieran oportunidades en sus espectáculos. Cano estuvo investigado por delitos contra los trabajadores, pese a que sus becarios no eran empleados como tal y no estaban sujetos a los derechos de los trabajadores.