La fisio que acusa a Julio Iglesias le felicitó el cumpleaños con corazones un año después de las supuestas agresiones sexuales: «Te quiero»

OKDIARIO ha tenido acceso a una serie de mensajes de WhatsApp que la fisio venezolana envió a Julio Iglesias, tanto durante su periodo laboral en 2021 como un año después de abandonar su puesto. El contenido de estos mensajes contradice el relato de abuso, maltrato y agresión sexual que ha presentado ante la Audiencia Nacional a través de la organización Women’s Link.

El 23 de septiembre de 2022, más de un año después de haber dejado su empleo con el artista, la fisioterapeuta le escribió: «Feliz Feliz cumpleañoooooossss 🎉🎊🦋🎁Julitoooo!!!». En el mismo mensaje añadió: «Querido profesor, que Dios te siga llenando de mucha salud 🙏, para que puedas seguir gozando de esta hermosa vida✨, te mando un beso y un abrazo 🤗, TE QUIERO 😘siempre te recuerdo con cariño ❤️❤️❤️».

La fisioterapeuta firmó el mensaje como «tu fisioterapeuta por siempre 💁🏻‍♀️», una expresión que contrasta con su posterior testimonio ante la Fiscalía, donde asegura que decidió «no volver jamás» después de las presuntas agresiones sexuales.

Los mensajes de WhatsApp que la fisioterapeuta venezolana envió a Julio Iglesias entre 2021 y 2022. En ellos se puede leer expresiones como «TE QUIERO», «siempre te recuerdo con cariño», «todos los días a tu lado son valiosos para mí» y «tu fisioterapeuta por siempre».

«Te quiero mucho»

Durante su tiempo trabajando para Iglesias en 2021, los mensajes de la denunciante tampoco mostraban signos de incomodidad o malestar. El 20 de abril de ese año le escribió: «Profesor buenas noches, espero puedas dormir sin malestar, sueñes con los angelitos y puedas descansar, te quiero mucho y si necesitas algo de mi aquí estoy a tu entera disposición».

En el mismo mensaje, la fisio añadió: «Gracias por tu paciencia y por tus enseñanzas del día de hoy, todos los días a tu lado son valiosos para mi porque aprendo un poco más ❤️ un beso y un abrazo.! Feliz noche ✨».

Estos mensajes son muy diferentes al relato que la denunciante ha presentado ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional. En su denuncia, la fisioterapeuta asegura que Julio Iglesias la sometió a acoso sexual continuado, le tocó los pechos de manera violenta, le metió «la lengua hasta las amígdalas» y le ordenó participar en un trío sexual, golpeándola en la pierna cuando se negó.

Según su testimonio, trabajar para el cantante significaba vivir «en dictadura» y que Iglesias tenía «una personalidad superdéspota que busca quebrarte, humillarte y pisotearte». La joven declaró que estaba «agotada de la situación» cuando decidió marcharse.

Sin embargo, los mensajes enviados al cantante a los que ha tenido acceso OKDIARIO son expresiones de cariño, gratitud, disponibilidad para ayudarle y la iniciativa de mantener el contacto incluso más de un año después de finalizada la relación laboral.

Denuncia ante la Audiencia Nacional

La denuncia forma parte de un caso más amplio presentado por la organización Women’s Link por varios delitos, entre ellos agresión sexual y trata de seres humanos. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha decidido que la fisioterapeuta repita su relato como testigo protegida.

La denunciante, que sólo trabajó cinco meses para el artista, ha declarado a diversos medios: «No es justo que una mala persona sea reconocida a nivel mundial como un héroe. No es justo que te abusen, te maltraten, te humillen y que esto simplemente no tenga ningún tipo de valor porque tú no tienes dinero o porque tú no tienes el mismo poder que él».