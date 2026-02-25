El Gobierno silencia la presencia del tóxico amianto en el mayor taller de Cercanías de Madrid

El Gobierno de Pedro Sánchez ha silenciado estos días la presencia de amianto en el mayor taller de Cercanías de Madrid, según ha podido saber OKDIARIO de diversas fuentes del sector. La «presencia de fibras de amianto» en la base de mantenimiento de Fuencarral, instalación pública gestionada por Renfe (Ministerio de Transportes), fue conocida por los trabajadores el pasado viernes.

Todavía este martes había personal que permanecía en sus casas por orden de Renfe para no asumir riesgos, eso sí, sin recibir información precisa sobre su exposición ni sobre la situación actual del taller, señalan las fuentes consultadas, que apuntan a la «cubierta» de la nave principal del complejo como el lugar de la aparición del tóxico amianto.

En concreto, OKDIARIO ha accedido a un comunicado interno del sindicato UGT, fechado el pasado lunes 23 de febrero, que certifica el hallazgo de «fibras de amianto» en la base de mantenimiento de Fuencarral, donde se realizan tareas de taller fundamentalmente de los trenes del servicio de Cercanías en Madrid. El escrito lleva el siguiente título: «Asunto: lamentable, penoso y peligroso estad de las instalaciones de las bases de mantenimiento de la residencia de Madrid».

Este comunicado de UGT recoge que «en la mañana del viernes 20 de febrero de 2026, conocimos la presencia de fibras de amianto en las muestras tomadas en el Taller de Autopropulsado y en el Taller Motor de la Base de Mantenimiento de Fuencarral». «Reconocemos la celeridad en la transmisión de la información a las personas trabajadoras, la evacuación y clausura de este centro de trabajo», añade el Sector Federal Ferroviario de FeSMC-UGT. Su secretario general, Carlos López, firma el documento.

Las fuentes citadas señalan que en estas instalaciones de Renfe trabajan más de 100 personas, entre operarios de esta empresa pública, de Actren (sociedad mixta de CAF y Renfe), de subcontratas y del servicio de limpieza. Buena parte del persona de la operadora, según indican las mismas fuentes, seguía este martes en sus hogares sin fecha prevista de reincorporación a sus puestos de trabajo. Las naves de los talleres de Alta Velocidad en este complejo no se han visto afectadas al tener cubiertas más recientes.

Desde el sindicato UGT solicitaron a las autoridades de Renfe que «el cierre temporal del centro de trabajo no repercuta negativamente en los percibidos por el personal adscrito» a estas instalaciones, dado que «el motivo es ajeno a la productividad del personal afectada por la clausura temporal» de las mismas.

Comunicado interno del Sector Federal Ferroviario de FeSMC-UGT.

Por parte del Gobierno no se ha informado a la opinión pública de esta situación. El domingo, en redes sociales, desde la cuenta oficial de Cercanías Madrid -dependiente del Ministerio de Transportes que dirige el socialista Óscar Puente- hubo una alusión directa a la cubierta de la base de mantenimiento de Fuencarral, pero no para dar cuenta de la presencia de fibras de amianto. La empresa pública habló de daños en la cubierta como consecuencia del «temporal de fuertes vientos».

«Desde el lunes 23 de febrero los horarios de líneas C-2, C-7 y C-8 se verán modificados como consecuencia del temporal de fuertes vientos de la pasada semana que ha dañado la cubierta del taller de Fuencarral. Se mantienen las frecuencias salvo momentos puntuales. El servicio de CIVIS Guadalajara-Madrid Chamartín Clara Campoamor queda suspendido. Informaremos del restablecimiento del servicio», publicó la cuenta de Renfe Cercanías el pasado domingo.

No obstante, desde la operadora se ha fecilitado a los maquinistas por su respuesta ante la reorganización de la circulación. «Sin vuestro esfuerzo y vuestra actitud no habríamos podido sacar adelante el servicio, sobre todo teniendo en cuenta que tuvimos que rehacer el gráfico, a raíz del cierre del taller de Fuencarral y notificado el viernes al mediodía, en tan solo un fin de semana», trasladó Renfe a su equipo de conducción en un mensaje interno también en poder de este periódico.

Normativa vigente

Cabe reseñar que la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, según su denominación, recoge la obligatoriedad de retirada de amianto de todas las instalaciones y emplazamientos de carácter público en España antes de 2028.

Asimismo, según la normativa vigente en el Real Decreto 396/2006, sólo las empresas debidamente homologadas y registradas en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA) tienen la autorización para llevar a cabo la remoción de amianto.

En este contexto, las fuentes consultadas creen que la presencia de amianto en la base de mantenimiento de Fuencarral no puede considerarse un hecho aislado teniendo en cuenta el deteriorado estado en que se encuentran, según denuncian, muchos talleres antiguos de Renfe por la geografía española.