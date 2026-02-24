El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, ha asegurado que el hecho de que Adif haya retirado el material del accidente de Adamuz (Córdoba) que no estaba precintado por la Guardia Civil (GC) ha permitido incorporar nuevos elementos probatorios, así como evitar que desaparezca y sea «achatarrado» durante las obras de reconstrucción de la vía.

No obstante, la Guardia Civil asegura que Adif se llevó material de las vías de Adamuz e hizo pruebas y practicó distintas pruebas «sin advertirlo, ni solicitarlo». Tras ello, el día 2 de febrero, según el oficio, se envió un correo electrónico a Adif advirtiendo de que «no se realice ningún tipo de actuación en las soldaduras sin autorización previa». Entre las hipótesis del accidente, la Guardia Civil apunta a la rotura del carril o el fallo de la soldadura como las principales que causaron el siniestro.

Sin embargo, Santano sigue defendido esta decisión y ha alegado que estos materiales se retiraron en una zona ubicada a una distancia de entre 127 y 380 metros del punto del suceso por ser similares a los del accidente, y que tampoco se estableció ninguna medida cautelar por parte de la Guardia Civil que prohibiera hacerlo.

En este sentido, ha criticado el intento «de fijar algún elemento turbio» en relación con el trabajo ejecutado por el Ministerio de Transportes, y ha asegurado que todo lo contrario, ya que este material está custodiado, debidamente documentado, fotografiado y a disposición de la jueza, tal como se le comunicó el pasado 13 de febrero, ha dicho Santano.

«Los elementos probatorios fueron retirados todos los que se consideraron oportunos hasta el 22 de enero. Ya no hubo presencia de la CIAF (Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios) ni de la Guardia Civil, ni se estableció ningún precinto ni medida cautelar. El material quedó a la intemperie», ha defendido Santano.

Petición de la Guardia Civil

Por otro lado, ha explicado que el 7 de febrero, después de que Adif ya iniciara la ejecución de las obras para reconstruir el tramo accidentado, la Guardia Civil comunicó a la jueza la posibilidad de incorporar nuevos trozos de carril a los que ya se estaban estudiando a través de ensayos para esclarecer las causas del accidente.

«En ese momento difícilmente se podría haber hecho ninguna prueba sobre algún elemento de la vía porque las obras ya estaban en el octavo o noveno día», ha respondido Santano, que ha indicado que la vía ya estaba siendo achatarrada para poder reconstruirse de nuevo, cuyos trabajos prácticamente finalizaron el pasado día 10.

Por este motivo, ha resaltado la decisión de Adif de retirar parte de estos materiales, ya que si no hubiera tenido la precaución de preservarlos, «ahora eso no existiría», ha remarcado el secretario de Estado.