El candidato del PSOE de León imputado por corrupción ordenó a su Ayuntamiento elaborar un informe que le defendiera

El alcalde de Villablino (León) imputado por un presunto tráfico de influencias y candidato del PSOE a las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo, Mario Rivas, usó recursos públicos del Consistorio para defenderse ante los vecinos sobre los hechos por lo que tendrá que declarar el 27 de abril como investigado.

Rivas, número dos de la lista del PSOE por León, usó el Ayuntamiento para encargar unos carteles con destino a la ganadería familiar. El hoy secretario de Transición Justa en la ejecutiva autonómica de Carlos Martínez acompañó a éste y a Pedro Sánchez, secretario general del partido, el pasado domingo en el mitin de precampaña celebrado en Ponferrada (León), ocupando un puesto preferente.

OKDIARIO ha tenido acceso a un documento elaborado por la Intervención municipal que fue utilizado por Mario Rivas a modo de defensa ante sus conciudadanos, según relatan fuentes locales. De hecho, se elaboró a petición de él mismo como alcalde, como refleja el escrito, que aparece calificado como «informe aclaratorio» sobre las diligencias previas de la imputación del regidor socialista que se siguen en el Juzgado de Instrucción número 2 de Ponferrada.

El escrito en poder de este periódico no lleva fecha ni ningún código de verificación (CSV). Eso sí, aparece el sello del Ayuntamiento y la firma del interventor municipal, César Delgado Martínez.

El documento admite que el albarán emitido por la empresa Cortes Especiales Lasercor SL fue «recibido en las dependencias municipales» por un importe total de 277,91 euros.

Tras ello, el escrito del interventor pasa a exonerar a Rivas de cualquier responsabilidad penal, lo que podría derivar en un presunto delito de falsedad documental. Así, pese a figurar en el primer albarán que hubo un pedido realizado por el Consistorio como persona jurídica, el informe señala que «no consta la existencia de una relación contractual entre el

Ayuntamiento de Villablino y el proveedor referido».

De igual modo, sostiene que «no consta que el tercero a cuyo nombre figura el albarán haya emitido ninguna factura al Ayuntamiento, ni por el registro electrónico del propio Ayuntamiento de Villablino, ni por el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la AGE (FACe)».

Escrito del interventor municipal del Ayuntamiento de Villablino (León).

También añade el interventor que «no consta que el tercero a cuyo nombre figura el albarán esté registrado como proveedor, ni en la aplicación de contabilidad con la que cuenta el Ayuntamiento de Villablino, ni en el programa de gestor de documentos».

La empresa señaló que en un principio le solicitaron dos carteles para el Ayuntamiento de Villablino y que posteriormente fueron requeridos para que esa entrega y su facturación fuesen a nombre de Rubén Rivas, hermano del alcalde y también imputado en la causa, según publicó Diario de León. Tras dicho requerimiento, la empresa hizo un nuevo albarán y una nueva factura.

Como publicó OKDIARIO en marzo de 2025, este periódico tuvo acceso a uno de esos albaranes de la empresa y no aparece el nombre del hermano del alcalde, sino el NIF/CIF del Ayuntamiento de Villablino, que figura como cliente y como lugar de entrega del pedido realizado a una empresa ubicada en Torrejón de Ardoz (Madrid).

Albarán del pedido con el NIF/CIF del Ayuntamiento de Villablino (León).

Asimismo, este medio publicó una hoja de fabricación de este pedido donde reza el Ayuntamiento de Villablino, con fecha de entrega del día 8 de julio de 2021. También podía leerse aquí que este encargo fue «pagado por transferencia». Y en las condiciones de pago decía: «Contado por adelantado».

El hermano del alcalde, que sí ha declarado ya ante la instructora, manifestó que él realizó y pagó este pedido, si bien en otro momento admitió que le dio el dinero a su hermano Mario, el regidor de Villablino, recogió el periódico decano de la prensa leonesa.

Según la denuncia, se habría cometido un delito de tráfico de influencias por usar el Ayuntamiento para el encargo de dos carteles de metal cortados a láser (con sus distintas dimensiones) con el logo de la ganadería familiar del alcalde. El importe de este pedido fue de 277,91 euros. Y la fecha que consta en el albarán que reproduce este periódico es el 9 de julio de 2021.

Desde una cuenta oficial

Además, en dicha denuncia, se aporta un correo electrónico donde personal del Consistorio de Villablino, desde una cuenta oficial del mismo, se dirige a la empresa para enviarle el justificante de ingreso de la «factura proforma».

También se adjuntan en este correo «los archivos en vector, pues supongo que os harán falta para realizar el corte». El personal del Ayuntamiento añade como dirección de entrega una vinculada al hermano del alcalde, y traslada a la empresa esta pregunta: «¿En qué fecha enviaríais el trabajo terminado?», recoge el texto.

Junto a ello, cabe reseñar que en la copia de este correo en poder de la empresa, consta escrito a mano lo siguiente: «El cliente dice que tiene que facturarse a nombre de Rubén Rivas», hermano del regidor socialista.