El PSOE llevará un alcalde imputado por tráfico de influencias en la lista electoral de Castilla y León

El alcalde de Villablino (León) y actual secretario general del PSOE de Laciana, Mario Rivas, formará parte de la lista electoral de los socialistas en los próximos comicios autonómicos en Castilla y León pese a estar imputado por tráfico de influencias.

En caso de salir elegido, pues ocupará un puesto de salida, Rivas pasaría a estar aforado (ya no sería juzgado por un juez ordinario, sino por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León) por su nueva condición de diputado autonómico. Y ello, mientras este regidor, que también ocupa actualmente el cargo orgánico de secretario de Transición Justa en la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE de Castilla y León dirigida por Carlos Martínez, está citado a declarar el próximo 27 de abril en calidad de investigado, como informó OKDIARIO el pasado octubre.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Ponferrada investiga a este alcalde socialista por usar el Ayuntamiento que gestiona para encargar unos carteles de su ganadería familiar. Esta citación por presunto tráfico de influencias, un delito considerado de corrupción, ha sido fijada para el 27 de abril a las 10.50 horas.

Con todo, los socialistas de León informaron este domingo a través de un comunicado de que Mario Rivas «ha resultado elegido por la asamblea del PSOE lacianiego como candidato a integrar la lista provincial del partido de cara a las futuras elecciones autonómicas». Rivas arropó el pasado agosto al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, cuando se desplazó a Castilla y León debido a la ola de incendios en distintos territorios.

La nota del PSOE leonés precisó además este domingo que dicha propuesta «ha contado con el apoyo unánime de la militancia del partido», destacando «la importancia de contar con Mario Rivas en las Cortes de Castilla y León» y definiendo este hecho «como una oportunidad histórica para que la voz de Laciana y los lacianiegos suene más fuerte aún en el Parlamento autonómico».

El comunicado también recogió que esta propuesta incluye, además, a la actual procuradora y cabeza de lista por León, Nuria Rubio. Está previsto que esta propuesta se someta a ratificación en la Comisión de Listas del 18 de diciembre y en el Comité Autonómico del día siguiente.

Respecto a la imputación de Mario Rivas, OKDIARIO tuvo acceso a la denuncia presentada por un particular y a diversa documentación del caso. Por ejemplo, al albarán de compra de estos carteles, donde aparece el Ayuntamiento de Villablino (León) como cliente, con su propio NIF/CIF, esto es, P2420600E, y como lugar de entrega del pedido realizado a una empresa ubicada en Torrejón de Ardoz (Madrid).

Albarán del pedido con el CIF/NIF del Ayuntamiento de Villablino (León)

Asimismo, en la hoja de fabricación de este pedido, reza el Ayuntamiento de Villablino, con fecha de entrega del día 8 de julio de 2021. También puede leerse que este encargo fue «pagado por transferencia», y en las condiciones de pago dice: «Contado por adelantado».

En concreto, en el albarán figuran los dos carteles de metal cortados a láser (con sus distintas dimensiones) encargados desde el Ayuntamiento de Villablino con el logo de la ganadería familiar del alcalde. El importe de este pedido fue de 277,91 euros. Y la fecha que consta en el albarán es el 9 de julio de 2021.

El hermano ya declaró

Por su parte, la empresa señaló que en un principio le solicitaron dos carteles para el Ayuntamiento de Villablino y que posteriormente fueron requeridos para que esa entrega y su facturación fuesen a nombre de Rubén Rivas, hermano del alcalde y también imputado en la causa, según publicó Diario de León. Tras dicho requerimiento, la empresa hizo un nuevo albarán y una nueva factura.

Según la denuncia, se habría cometido un delito de tráfico de influencias por usar el Ayuntamiento para el encargo de estos carteles de la ganadería familiar, fundamentalmente porque se aporta además un correo electrónico donde personal del Consistorio de Villablino, desde una cuenta oficial del mismo, se dirige a la empresa para enviarle el justificante de ingreso de la «factura proforma».

También se adjuntan en este correo «los archivos en vector, pues supongo que os harán falta para realizar el corte». El personal del Ayuntamiento añade como dirección de entrega una vinculada al hermano del alcalde, y traslada a la empresa esta pregunta: «¿En qué fecha enviaríais el trabajo terminado?», recoge el texto.

Junto a ello, cabe reseñar que en la copia de este correo en poder de la empresa, consta escrito a mano lo siguiente: «El cliente dice que tiene que facturarse a nombre de Rubén Rivas», hermano del regidor socialista. Rubén Rivas, que sí ha declarado ya ante la juez a diferencia del propio alcalde de Villablino, manifestó en sede judicial que él realizó y pagó este pedido, si bien en otro momento admitió que le dio el dinero a su hermano Mario, el regidor de Villablino, según informó Diario de León.